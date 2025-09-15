Gol amplia malha e terá voos para Noronha pela primeira vez numa temporada de Verão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O crescimento no Nordeste será de 10% em comparação com a última temporada de verão, com mais de 21 mil operações e 4 milhões de assentos

A Gol Linhas Aéreas anunciou a maior oferta de voos e assentos de sua história para a alta temporada de verão, entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026. A malha aérea contará com 65 mil voos e 12 milhões de assentos, representando um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. O grande destaque, principalmente para a região, são os voos diretos de São Paulo (GRU) e Recife (REC) para Fernando de Noronha (FEN), que estarão operacionais pela primeira vez, desde o início de 2022, durante as férias de verão.

O crescimento no Nordeste será de 10% em comparação com a última temporada de verão, com mais de 21 mil operações e 4 milhões de assentos. Além da volta da rota para Fernando de Noronha, a companhia aumentará a oferta de voos para outras capitais e cidades turísticas da região, como Aracaju (AJU), Porto Seguro (BPS) e Salvador (SSA).

Em todo o País, a Gol expandirá suas operações, atingindo a maior capacidade de sua história no mercado doméstico, com 60 mil voos e 11 milhões de assentos, uma alta de 13%. O aumento da malha aérea também beneficiará as regiões Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Norte do Brasil, com reforço de voos em corredores importantes e a adição de novas rotas.

VOOS INTERNACIONAIS

A nível internacional, a companhia também terá sua maior alta temporada, com mais de 4.700 voos e 900 mil assentos, um acréscimo de 10%. Rotas para a Argentina e Estados Unidos serão incrementadas, e novas rotas sazonais para Mendoza (MDZ) e Assunção (ASU) a partir do Rio de Janeiro, e Punta del Este (PDP) a partir de São Paulo e Buenos Aires, serão adicionadas.

Segundo o vice-presidente Comercial da Gol, Mateus Pongeluppi, a malha aérea reflete o compromisso da empresa em atender à crescente demanda por viagens, impulsionando a economia e o desenvolvimento regional. A expansão acontece em um cenário de crescimento do setor aéreo no Brasil, com o apoio de iniciativas do governo federal para o fomento do turismo, como o programa “Conheça o Brasil: Voando”.