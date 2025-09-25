Gravatá abraça a Primavera na 19ª edição do Tardes no Polo no sábado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento agita o Polo Moveleiro com exposição de flores, decoração, gastronomia, shows e desfile temático. Cidade é a maior produtora de flores de PE

A cidade de Gravatá, um dos principais destinos turísticos do Agreste pernambucano, se prepara para receber, neste sábado (27), a 19ª edição do projeto Tardes no Polo, que traz como tema “Flores de Gravatá”. O evento, gratuito, acontece mensalmente, sempre das 16h às 21h, na Rua Duarte Coelho, transformando o corredor de lojas e ateliês do Polo Moveleiro em um grande palco ao ar livre, reunindo cultura, lazer e turismo.

Promovida pela Prefeitura de Gravatá, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, a iniciativa busca fortalecer o comércio, estimular o convívio entre famílias e ressaltar as tradições que tornaram o município referência turística do Estado. A expectativa é de que o evento atraia moradores e turistas, impulsionando a economia criativa da região.

“O Tardes no Polo é uma ação permanente do nosso calendário, sempre oferecendo temas variados, valorizando os diferentes atrativos da cidade. Somos um importante destino gastronômico e cultural, com grandes eventos, como o São João e o Natal, e ainda somos referência na produção de móveis e no turismo de aventura. Dessa vez, homenageamos a primavera, frisando que Gravatá é o maior produtor do Estado e o segundo do Nordeste. As flores são um símbolo de Gravatá”, destaca o prefeito do município, Joselito Gomes.

Entre as atrações do sábado festivo, o público poderá conferir música ao vivo, exposição e venda de flores produzidas no município, polo infantil com muitas brincadeiras e a Kombiteca, além das butiques locais apresentando os lançamentos da primavera-verão. Os visitantes vão se encantar com a ambientação temática, com espaços decorados que remetem à beleza natural e o aconchego da região. Barracas de artesanato e gastronomia vão exibir todo o talento dos chefs e artesãos da terra.

A gestão municipal ressalta que o evento reforça o compromisso com o incentivo ao turismo, à cultura e à economia de Gravatá. “Ao dar destaque à produção de flores e ao comércio do Polo Moveleiro, fomentamos a geração de renda e a visibilidade da cidade como polo turístico, além de oferecer diversão gratuita, com segurança e qualidade”, completa o secretário de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, Marllon Lima.

A 19ª edição do Tardes no Polo conta com o apoio de O Boticário, Supermercados Santana, Tesouros da Serra Alimentos, Locallink, JS Controle de Pragas, Construtora Solar, Mascote Petcenter, Alloc, Gravatá Aventura, Colégio Céu Azul, Agromix, Zé Mago Flores, Adriano Flores, Terraflowers e Sítio Bougainville.

O desfile da Primavera conta com a participação das escolas de dança: Expressão Independente Fábio Lima, Stúdio de Dança SJA, Mowa Escola de Dança, Núcleo de Danças José Clevisson, Alma Núcleo de Dança e MA Recreações e Eventos.

Serviço:

· Evento: 19ª edição do Tardes no Polo Moveleiro – Tema: Flores de Gravatá

· Data: sábado, 27 de setembro de 2025

· Horário: 16h às 21h

· Local: Rua Duarte Coelho, Polo Moveleiro, Gravatá

· Entrada: Gratuita