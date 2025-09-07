Pernambuco concentra empregos no turismo e hub de voos internacionais no Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

De acordo com a Sudene, o Recife e outras capitais como Salvador e Fortaleza concentraram 87% dos pousos internacionais no primeiro semestre

Clique aqui e escute a matéria

O setor de turismo do Nordeste alcançou o seu maior nível de empregos formais em seis anos, superando o patamar pré-pandemia e gerando 433,3 mil vagas na região. Os dados, que correspondem a 18,6% dos postos de trabalho do turismo em todo o país, foram divulgados em um boletim temático inédito da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). A publicação mostra que o turismo já representa 9,8% do PIB regional, a maior participação do Brasil.

O estudo revela que o polo do turismo nordestino é concentrado em três estados: Bahia, Ceará e Pernambuco, que, juntos, somam quase dois terços das vagas. Somente em 2024, o setor de alimentação foi responsável por mais de 247 mil empregos. No entanto, o boletim aponta que a remuneração média nesse segmento é de R$ 1.549, uma das mais baixas do setor.

Pernambuco se consolida como hub turístico

A atração de turistas estrangeiros também cresceu. Em 2024, os aeroportos da região Nordeste receberam 337 mil visitantes internacionais, um aumento de 36,7% em relação ao ano anterior, mais do que o dobro da média nacional. Nesse cenário, o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes desponta como um dos principais hubs internacionais.

De acordo com a Sudene, o Recife e outras capitais como Salvador e Fortaleza concentraram 87% dos pousos internacionais no primeiro semestre de 2025. O estado de Pernambuco recebeu 70,6 mil visitantes estrangeiros, ficando atrás apenas da Bahia (143,6 mil) e do Ceará (96,8 mil).