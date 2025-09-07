fechar
Pernambuco concentra empregos no turismo e hub de voos internacionais no Nordeste

De acordo com a Sudene, o Recife e outras capitais como Salvador e Fortaleza concentraram 87% dos pousos internacionais no primeiro semestre

Por JC Publicado em 07/09/2025 às 8:40
Em 2024, os aeroportos da região Nordeste receberam 337 mil visitantes internacionais, um aumento de 36,7% em relação ao ano anterior - Divulgação

O setor de turismo do Nordeste alcançou o seu maior nível de empregos formais em seis anos, superando o patamar pré-pandemia e gerando 433,3 mil vagas na região. Os dados, que correspondem a 18,6% dos postos de trabalho do turismo em todo o país, foram divulgados em um boletim temático inédito da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). A publicação mostra que o turismo já representa 9,8% do PIB regional, a maior participação do Brasil.

O estudo revela que o polo do turismo nordestino é concentrado em três estados: Bahia, Ceará e Pernambuco, que, juntos, somam quase dois terços das vagas. Somente em 2024, o setor de alimentação foi responsável por mais de 247 mil empregos. No entanto, o boletim aponta que a remuneração média nesse segmento é de R$ 1.549, uma das mais baixas do setor.

Pernambuco se consolida como hub turístico

A atração de turistas estrangeiros também cresceu. Em 2024, os aeroportos da região Nordeste receberam 337 mil visitantes internacionais, um aumento de 36,7% em relação ao ano anterior, mais do que o dobro da média nacional. Nesse cenário, o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes desponta como um dos principais hubs internacionais.

De acordo com a Sudene, o Recife e outras capitais como Salvador e Fortaleza concentraram 87% dos pousos internacionais no primeiro semestre de 2025. O estado de Pernambuco recebeu 70,6 mil visitantes estrangeiros, ficando atrás apenas da Bahia (143,6 mil) e do Ceará (96,8 mil).

 
 

