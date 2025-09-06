Azul reforça hub em Recife e antecipa voos para a alta temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Para São Paulo/Congonhas, a conectividade será reforçada com um aumento de 24% no número de decolagens semanais a partir do mês de outubro

Clique aqui e escute a matéria

A partir de outubro, a Azul Linhas Aéreas ampliará sua malha aérea no Aeroporto Internacional de Recife, antecipando as operações previstas para a alta temporada de verão. A expansão visa à reforçar o principal hub da companhia no Nordeste, oferecendo mais voos e assentos para destinos como Natal, Petrolina e São Paulo/Congonhas. Todos os voos extras já estão disponíveis para compra.

Incremento em rotas estratégicas



A rota para Natal, por exemplo, terá um acréscimo de 138 operações na pré-temporada, entre outubro e dezembro. Somando-se aos 102 voos já programados para o verão, a oferta total chegará a 9,6 mil assentos adicionais.

Para São Paulo/Congonhas, a conectividade será reforçada com um aumento de 24% no número de decolagens semanais a partir de outubro. Isso representa um total de 488 voos e mais de 81,2 mil assentos até dezembro, com a oferta total de outubro a fevereiro chegando a 167 mil assentos.

A rota para Petrolina terá a oferta de assentos praticamente dobrada. A Azul substituirá as aeronaves ATR, com capacidade para 70 passageiros, pelos modernos jatos Embraer 195-E2, que transportam 136 passageiros. A mudança resultará em um aumento de 94% na oferta de assentos semanais, fortalecendo a integração da capital com o interior de Pernambuco.

Segundo Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul, a ampliação demonstra o compromisso da empresa com o mercado pernambucano, considerado estratégico. "Esperamos que o impacto seja positivo para quem vai viajar a lazer ou a negócios", afirmou. No total, a Azul terá mais de 13 mil voos de e para Recife, com uma oferta de mais de 2 milhões de assentos para 35 destinos.

Nova frequência internacional: Recife-Porto



Além das rotas nacionais, a Azul também vai expandir a malha internacional com uma nova frequência semanal entre Recife e Porto, em Portugal, a partir de 4 de novembro. Com isso, a rota passará a contar com quatro voos semanais até fevereiro de 2026, com 30 voos extras e cerca de 8 mil assentos adicionais. A operação será realizada com aeronaves Airbus A330.

O novo voo partirá de Recife às terças-feiras, às 21h, com chegada em Porto na manhã seguinte. O retorno será às quartas-feiras, às 10h, com pouso previsto em Pernambuco no período da tarde.