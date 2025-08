Taquaritinga do Norte em 2025: clima de serra, café premiado e turismo histórico no Agreste de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Conhecida nacionalmente como "Capital Pernambucana do Café" , a cidade é o destino ideal para quem busca cultura, natureza e sabores do interior

Conhecida como a "Capital Pernambucana do Café", a cidade de Taquaritinga do Norte, no Agreste pernambucano, é um destino ideal para quem busca clima ameno, paisagens serranas e uma imersão na história, cultura e gastronomia do interior do estado. Encravada na serra e rodeada por áreas de Mata Atlântica preservada, Taquaritinga combina tradições rurais com experiências culturais e de ecoturismo.

Durante o inverno, especialmente entre maio e agosto, a cidade amanhece sob densa neblina e com temperaturas que podem chegar a 12°C à noite, criando um cenário quase europeu no coração do Nordeste.

Festival Café Cultural movimenta a cidade em agosto

Em agosto a cidade ganha ainda mais vida com o Festival Café Cultural. - Divulgação/Matheus Felipe

Taquaritinga do Norte respira café o ano inteiro, mas em agosto a cidade ganha ainda mais vida com o Festival Café Cultural, que celebra essa paixão regional com música, arte e gastronomia.

Entre os dias 4 e 10 de agosto de 2025, o evento contará com atrações como Ana Carolina, Marcelo Falcão, Claudia Leitte, Fundo de Quintal, Almir Rouche e Limão com Mel, além de feiras e manifestações populares.

A programação é uma homenagem à produção do café arábica typica, espécie histórica cultivada na região desde os tempos coloniais, consolidando a cidade como maior produtora de café do estado.

Passeios e natureza: serras, mirantes e trilhas históricas

Cercada por serras e vales, Taquaritinga é um convite ao ecoturismo e ao turismo contemplativo. Os mirantes do Cumbe e João de Ana proporcionam vistas privilegiadas do Agreste, enquanto o Cristo de Olon é um dos pontos mais visitados por fiéis e amantes da fotografia.

Para os mais aventureiros, a Rampa do Pepê é referência no voo livre, com estrutura para parapente e asa-delta, além de visual panorâmico que alcança cidades vizinhas como Vertentes e Caruaru. Tudo isso emoldurado por mata nativa e clima serrano ameno, ideal para caminhadas ao ar livre.

História e patrimônio: museus, igrejas e rotas do passado

A cidade oferece, assim, um mergulho na cultura sertaneja - Divulgação

Além das belezas naturais, Taquaritinga guarda verdadeiros tesouros históricos. No Sítio Minguaú, a Casa Museu Cariri reúne antiguidades e documentos originais do período escravocrata, conservados por famílias da região.

No charmoso distrito de Gravatá do Ibiapina, casarões do século XIX e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição compõem um cenário bucólico. Já na Fazenda Boa Vista, além de trilhas e formações rochosas com pinturas rupestres, há relatos de confrontos envolvendo Antônio Silvino e o cangaceiro Padre Arruda.

A cidade oferece, assim, um mergulho na cultura sertaneja e nos ciclos históricos do café, do cangaço e da escravidão.

Cafés e experiências sensoriais: visitas aos sítios de produção

Eleita como Capital do Café, Taquaritinga do Norte abriga hoje 17 empresas produtoras. - Divulgação/Matheus Felipe

Eleita em 2019 pela ALEPE como Capital do Café, Taquaritinga do Norte abriga hoje 17 empresas produtoras. É possível visitar sítios cafeeiros como o Sítio Supremo da Serra e a Fazenda Café Terral Ecológico, que oferecem experiências completas com trilhas, degustações e vivência nos cafezais.

Na época da colheita, entre setembro e novembro, o visitante pode colher café com as próprias mãos.

A visita à Fazenda Terral, por exemplo, inclui lanche, trilha, introdução ao universo do café e uma experiência sensorial completa com ingresso único de R$ 55,00.

Fazenda Terral – R. Nefrita – Taquaritinga do Norte, PE

Informações: @cafeterrarecológico

Gastronomia: da roça ao prato

A tradição rural também marca presença à mesa. O filé à parmegiana é o carro-chefe nos restaurantes do centro, especialmente nas praças Pe. Otto Sailer e Antônio Pereira.

Pratos típicos como cuscuz, carne de sol, galinha guisada e preparações à base de milho fazem parte do cardápio afetivo local, muitas vezes servidos com vista para as serras ou em espaços que valorizam ingredientes da agricultura familiar. Sugestões gastronômicas:

Takwary Café – Rua Professor Luiz Carlos, 121, Centro

Restaurante & Bar da Serra – Sítio Cumbe

Mirante Recanto da Serra – R. Sítio Cumbe

Suete Comedoria – Praça de Alimentação Magno Moura, Box 09

Restaurante O Gonzagão – R. dos Cravos, Bairro Zamba

Restaurante Recanto Pôr do Sol – Silva de Cima

Hospedagem: simplicidade com charme serrano

Com clima ameno e paisagens naturais ao redor, Taquaritinga do Norte oferece hospedagens acolhedoras e com preços acessíveis. Os visitantes encontram chalés e pousadas com vista para a serra que atendem bem famílias, casais e grupos de amigos em busca de conforto e contato com a natureza. Algumas sugestões:

Chalé da Barreira – (81) 99950-6755 Endereço: Estr. p/ O. Cumbé, 1-113 - Taquaritinga do Norte, PE,



(81) 99950-6755 Hospedagem Jorge Eduardo – (81) 99741-7320 Endereço: R. Prof. Luís Carlos, 89 - Centro, Taquaritinga do Norte



– (81) 99741-7320 Pousada Várzea Grande – (81) 98117-1345 / (81) 98206-3349 Endereço: PE-130, Km 12 - s/n - Taquaritinga do Norte,



– (81) 98117-1345 / (81) 98206-3349

Guias turísticos: conheça com quem entende da região

Explorar os segredos de Taquaritinga com guias locais é uma forma de tornar a viagem mais rica e segura. Contatos:

João de Lima – (81) 99128-6757

Aldo Rocha – (81) 99179-5572

Willington Soares (Tim) – Instagram: @tim_guia_turismo | (81) 99196-8844

Robson Junior – (81) 99362-1586

Serviço – O que saber antes de visitar Taquaritinga do Norte

Localização: 192 km de Recife | Acesso pela BR-104 e BR-232

Clima: Ameno durante o ano, com neblina e mínimas de 12°C no inverno

Melhor época para visitar:

Festival do Café: agosto

agosto Colheita do café: setembro a novembro

setembro a novembro Inverno: junho a agosto

Informações oficiais: Instagram: @visite.taquaritingadonorte

