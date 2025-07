Novos hotéis chegam a Suape, Gaibu e Porto de Galinhas em plano de R$ 1 bilhão para expandir hospedagem no Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Fábrica de Hotéis dá início em Pernambuco à chegada da rede City Express by Marriott no Brasil, prevista para expandir no Nordeste do País

Com investimento de R$ 1 bilhão, a Fábrica de Hotéis, do empresário Eduardo Malheiros, inicia por Pernambuco a chegada da marca City Express by Marriott no Brasil. Ao lado da sede administrativa de Suape, será construído um empreendimento com cerca de 150 apartamentos, voltado ao segmento executivo, além de unidades na Praia de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, e de Porto de Galinhas, em Ipojuca. A assinatura simbólica de sete empreendimentos (inclusive em outras capitais do Nordeste) foi feita nesta quarta-feira (15), no Complexo Industrial e Portuário de Suape.

O primeiro hotel de Suape ocupará uma área da incorporadora Casa Orange, responsável pelo projeto da Sede Administrativa de Suape, e que construirá ainda, em formato de um complexo, um empresarial e um centro de compras integrados ao equipamento de hospedagem.

“A marca existe há mais de 20 anos. A Marriott Adquiriu no México e já mantém 160 operações naquele país, além da América Central, Colômbia, Chile, Bolívia e Peru”, explica o gerente de desenvolvimento da Marriott International no Brasil, Renato Carvalho.

Segundo ele, a nova bandeira em Suape foca no público executivo, perfil que deve representar cerca de 90% da ocupação, podendo mesclar com o turismo a lazer, devido à proximidade com as praias do litoral sul. A expectativa é de que o empreendimento seja entregue até o fim de 2026. Mais rápido do que o normal devido à estrutura do prédio já ter sido erguida há cerca de uma década.

Em Porto de Galinhas, a abertura de um novo hotel deve acontecer até 2028.

Esses empreendimentos serão acompanhados por hotéis adicionais na área costeira de Cabo de Santo Agostinho e outras regiões, com inauguração prevista para 2029. Juntos, esses hotéis atenderão a uma combinação de viajantes corporativos, logísticos e de lazer, refletindo o crescimento econômico e turístico da região Nordeste, segundo a rede de hotéis.

EXPANSÃO NO NORDESTE

Enquanto isso, no início de 2028, a marca também planeja expandir para as cidades de Natal e Fortaleza, com novas propriedades. Esses hotéis atenderão a uma ampla gama de hóspedes — desde profissionais do setor público e de energia até turistas de praia e viajantes urbanos — oferecendo opções de hospedagem inteligentes, bem localizadas e adequadas tanto para negócios quanto para lazer.

As novas propriedades com contratos assinados para o Nordeste contribuirão com mais de 750 quartos em destinos estratégicos e de alto crescimento.

Assim como o The Westin Porto de Galinhas e o The Westin João Pessoa, as novas propriedades City Express terão design assinado pelo estúdio de arquitetura DPA. A execução ficará a cargo da Casa Orange, incorporadora especializada em empreendimentos imobiliários de alto padrão, com foco em inovação, sustentabilidade e qualidade.

NOVA MARCA

A City Express by Marriott, que passou a integrar o portfólio do Marriott Bonvoy em 2023, foi projetada para atender às necessidades de viajantes de negócios e lazer que buscam acomodações modernas, confortáveis e bem localizadas, com excelente custo-benefício. A expansão regional da marca está alinhada à estratégia da Marriott International de diversificar sua oferta e conquistar novos segmentos de clientes.

“Acreditamos que a hospitalidade é um vetor silencioso de desenvolvimento. O City Express by Marriott no Nordeste não é apenas um novo hotel — é a conexão entre uma marca global e o potencial econômico da região. ”, conta o Diretor da empresa Fábrica de Hotéis, Tarcysio Malheiros

Para além dos contratos assinados, o acordo mais amplo de desenvolvimento multiunidades prevê inaugurar 30 propriedades da marca City Express by Marriott na região Nordeste do Brasil ao longo dos próximos 15 anos.