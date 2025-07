Com investimento de quase R$ 40 milhões, Estado anuncia pacote de obras em Fernando de Noronha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A governadora Raquel Lyra assinou, nesta quarta-feira (2), ordens de serviço para obras que receberão investimentos de aproximadamente R$ 40 milhões em Fernando de Noronha. De acordo com a chefe do Executivo estadual, este é mais um passo do Governo de Pernambuco para melhorar a infraestrutura e preservar a história do arquipélago, com ações que abrangem patrimônio histórico, saneamento e espaço sociais.

“Anunciamos um pacote de investimentos para Fernando de Noronha que envolve obras de saneamento, além da requalificação de patrimônios históricos e culturais protegidos pelo Iphan e a recuperação de equipamentos essenciais, como o Palácio São Miguel. Também estamos trabalhando na segunda etapa das obras da pista do aeroporto, pois a pista principal está completa. Estamos felizes em poder transformar a realidade de uma ilha que foi abandonada por muito tempo”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

INVESTIMENTOS EM NORONHA

Entre as ações anunciadas nesta quarta estão as ordens de serviço para requalificação do Palácio São Miguel e do Clube de Mães, além da autorização para abertura do processo licitatório de reforma e ampliação do cemitério da ilha. A reestruturação do cemitério visa a construção de uma capela, 132 gavetários, 60 ossuários, reforma do muro, instalação de estação de tratamento de efluentes e pavimentação de 772,93 m² com piso intertravado. Juntas, as três intervenções somam cerca de R$ 4,5 milhões.

Para a vice-governadora Priscila Krause, os investimentos demonstram um olhar sensível da gestão para quem vive ou vista o arquipélago. “O Governo de Pernambuco olha, hoje, exatamente para o que ninguém quer olhar. Por isso, vamos entregar um cemitério digno a Noronha, para que as pessoas não tenham que viajar quilômetros, muitas vezes sem dinheiro para ir e voltar, apenas para exercer o direito de velar um ente querido”, afirmou.

O Palácio São Miguel, por sua vez, passará por recuperação de coberta, piso, forro, portas, janelas e demais elementos originais, com prazo de execução de cinco meses. Já o Clube de Mães será reestruturado em quatro meses, com substituição de esquadrias, instalações elétricas e melhorias no espaço de convivência das cerca de mil mulheres.

O secretário de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Daniel Coelho, destacou que os investimentos terão impacto direto na preservação da ilha e na vida da população. “Noronha precisa conciliar preservação ambiental, desenvolvimento econômico e inclusão social. Esses projetos garantem que a população local participe desse processo. Nós estamos muito felizes com as mudanças que o Governo de Pernambuco está promovendo na ilha”, declarou.



As intervenções serão executadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-PE). A diretora de obras e habitação da Cehab, Michele Tavares, falou sobre a importância dos equipamentos.

“O Clube das Mães é uma casa de acolhimento que vai trazer dignidade e conforto para as mães que residem em Noronha, e o Palácio é onde funciona hoje o centro administrativo. É um ponto histórico da ilha, que é tombado pelo Iphan. Vamos garantir uma reformulação completa do equipamento”, afirmou.

Durante o evento, a empresa LightWall também firmou o compromisso em doar uma casa com um modelo construtivo moderno que servirá de alojamento para a equipe do Governo do Estado que trabalha no local.

RESTAURAÇÃO DOS FORTES

Outra ordem de serviço assinada na ocasião foi a das obras de restauração dos fortes de Santo Antônio e São Pedro do Boldró, que somam R$ 14,3 milhões em investimentos via Novo PAC, em parceria com o Iphan. O projeto contempla museografia, requalificação estrutural, acessibilidade e paisagismo. O Forte de Santo Antônio contará com a recuperação da Capela de São Pedro dos Pescadores e da histórica casa da Air France. Já o Forte do Boldró ganhará novos espaços de convivência e estrutura para eventos. Ambas as obras têm prazo de 12 meses.

A presidente da Fundarpe, Renata Borba, ressaltou a importância cultural e patrimonial das obras nos fortes históricos. “Noronha é reconhecida mundialmente por sua biodiversidade, mas guarda também uma riqueza histórica que precisa ser valorizada. Damos um passo importante para resgatar o que foi o maior sistema fortificado do século XVIII. Estamos preservando o patrimônio cultural da ilha e criando novas possibilidades de vivência para moradores e turistas”, afirmou.

O administrador-adjunto de Fernando de Noronha, Virgílio Oliveira, que coordena as ações interinstitucionais da ilha, destacou a abrangência do pacote de obras. "As ações nos fortes têm uma importância cultural muito grande, porque eles são pontos bastante valorizados pelos ilhéus. Mas há, também, uma grande relevância turística no movimento, porque eles são dois pontos bastante visitados pelos turistas", afirmou o administrador-adjunto.

SANEAMENTO

Ainda durante a cerimônia, foi anunciada a ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Fernando de Noronha. Com investimento de R$ 21 milhões, as obras, que começam na próxima segunda-feira (7), visam aumentar a capacidade da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Boldró de 2,14 litros por segundo para 12 L/s, além de elevar a cobertura da rede de esgoto de 63,7% para 70%. A intervenção inclui também a implantação de um novo coletor-tronco e de um moderno laboratório de análises, que trará mais agilidade no monitoramento dos efluentes.

Para o presidente do Conselho Distrital de Fernando de Noronha, Milton Luna, o investimento da Compesa representa uma vitória histórica dos moradores. “Como é que a gente trata o esgoto de São Paulo, com tantos milhões, mas Noronha, com 3 mil habitantes, não? Eu vou levar essa novidade de volta à ilha com muita felicidade”, afirmou.

Veja, abaixo, a lista das ações anunciadas nesta quarta-feira (2):



Ordem de serviço para reforma e requalificação do Palácio São Miguel (sede distrital) e do imóvel onde funciona o Clube de Mães;

Abertura do processo licitatório para reforma e expansão do cemitério de Fernando de Noronha;

Autorização para requalificação do Forte de Santo Antônio e do Forte de São Pedro do Boldró;

Autorização para o início das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da ilha.