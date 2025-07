APFN apresenta propostas ao administrados adjunto de Noronha, Virgílio de Oliveira, em primeiro encontro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Representantes da Associação das Pousadas de Fernando de Noronha (APFN) tiveram seu primeiro encontro oficial com o novo administrador adjunto da ilha, Virgílio de Oliveira. Um almoço institucional marcou a reunião, que teve como principal objetivo apresentar o grupo, detalhar as ações das pousadas associadas e reforçar o compromisso da entidade em colaborar com a gestão pública do arquipélago.

Além de Virgílio de Oliveira, o encontro contou com a presença do assessor especial João Walter de Arruda e do superintendente de Turismo de Noronha, Paulo Henrique Guerra, reforçando o engajamento da administração local.

DEMANDAS EM NORONHA

A diretoria da APFN, composta por Lúcia Smith (presidente), Fabiana De Sanctis (vice-presidente), Manuela Fay (diretora executiva) e Tuca Sultanum (diretor de marketing), conduziu a apresentação institucional. Durante a reunião, foi destacada a atuação da associação na promoção do turismo sustentável, com foco especial nas pousadas dos segmentos de conforto e luxo da ilha.

“É fundamental mantermos um diálogo aberto e construtivo com o poder público. Nosso objetivo é colaborar com ideias, experiências e ações que contribuam para o fortalecimento do turismo em Noronha, sempre com responsabilidade e planejamento. Agradecemos a receptividade do novo administrador adjunto e da equipe da gestão”, afirmou Lúcia Smith, presidente da APFN, sublinhando a importância da parceria.

O encontro contou ainda com a participação de nomes importantes do setor hoteleiro de Noronha, como Luiz Falcão (Dolphin), Zé Maria (Pousada Zé Maria e Pousada da Vila), Ana Lins (Pousada Ecológica Akãna), Carla Silva (Nannai Noronha) e Hélio Levinbuk (Pousada Águas Claras), parceiro do projeto.

A APFN reiterou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a oferta de experiências exclusivas no arquipélago, colocando-se à disposição da nova gestão para atuar de forma colaborativa em iniciativas que valorizem o destino e beneficiem moradores, visitantes e empreendedores locais.