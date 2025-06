Aeroporto de Noronha: Ministério de Portos e Aeroportos e ANAC cobram providências do Governo de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste domingo (22), um avião da Gol afundou no asfalto na área de taxiamento do terminal aéreo. Este é o segundo incidente deste tipo em uma semana

O Ministério de Portos e Aeroportos e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) cobraram explicações do Governo de Pernambuco após mais uma aeronave afundar no asfalto do Aeroporto de Fernando de Noronha, neste domingo (29). Um outro episódio parecido havia ocorrido no último domingo (22).

Em nota divulgada à imprensa, o Ministério pediu "providências para resolução definitiva do problema e a apresentação do cronograma de execução das obras de requalificação do terminal aéreo". A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi-PE) informou que a área danificada - no taxiamento - passará por restauração emergencial nesta segunda-feira (30).

O avião que ficou preso no asfalto neste domingo era da Gol Linhas Aéreas, com destino a São Paulo. Após o incidente, os tripulantes e passageiros precisaram desembarcar. Ninguém ficou ferido e a aeronave foi liberada para decolagem após a tomada de providências. "A aeronave foi prontamente reposicionada e, na sequência, o voo seguiu viagem normalmente.", disse a companhia aérea.

Ministério cobra manutenção

Ainda na nota, o MPor e ANAC lamentaram o caso e disseram que este tipo de incidente "coloca em risco a segurança aeroportuária e suscita dúvidas quanto à funcionalidade da pista de taxiamento" do Aeroporto Governador Carlos Wilson. Os órgãos reforçaram o pedido de esclarecimentos a respeito da manutenção do terminal aéreo.

No dia 22, quando aconteceu o primeiro caso, o ministério enviou ofício solicitando informações sobre as condições de infraestrutura de pátio e pista de pousos e decolagens, além do cronograma das obras de requalificação do aeroporto. A pasta afirmou que, uma semana depois, não recebeu nenhuma resposta ou manifestação oficial do governo estadual.

Semobi informa que área será restaurada nesta segunda

Em nota enviada ao JC no fim da tarde de domingo, antes da divulgação da nota do ministério, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi-PE) informou que a área danificada passará por restauração emergencial nesta segunda-feira (30). A Semobi informou que o incidente não afetou as operações do terminal, que seguem funcionando normalmente.

"Com o encerramento do período de chuvas no arquipélago, a continuidade das obras está prevista para 15 de julho, contemplando a requalificação das pistas de taxiamento, das áreas de estacionamento e das vias laterais. As intervenções serão executadas com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), material de alta durabilidade e resistência", disse.

A pasta disse ainda que a área onde o avião afundou ainda não havia sido contemplada pelas obras em andamento. A secretaria aponta as chuvas intensas que atingem a ilha entre março e junho como motivo para o atraso no cronograma das intervenções. Segundo a gestão, as obras irão continuar quando as condições climáticas estiverem mais favoráveis, de acordo com cronograma atualizado para o mês de julho.