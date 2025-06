Após uma semana, outra aeronave afunda no aeroporto de Fernando de Noronha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um novo incidente no Aeroporto Governador Carlos Wilson, na ilha de Fernando de Noronha, foi registrado neste domingo (29). A Gol Linhas Aéreas informou que o asfalto afundou durante o taxiamento da aeronave boeing que realizaria o voo G3 1776 (Fernando de Noronha – Guarulhos).

"A aeronave foi prontamente reposicionada e, na sequência, o voo seguiu viagem normalmente. A Companhia reforça que todas as ações referentes a esse voo foram tomadas com foco na segurança", disse a nota enviada ao JC.

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi) reforçou que o incidente não afetou as operações do terminal, "que seguem funcionando normalmente".

"A área danificada passará por restauração emergencial já nesta segunda-feira. Com o encerramento do período de chuvas no arquipélago, a continuidade das obras está prevista para 15 de julho, contemplando a requalificação das pistas de taxiamento, das áreas de estacionamento e das vias laterais. As intervenções serão executadas com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), material de alta durabilidade e resistência", disse a pasta estadual.

Já a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou, em nota, que tomou conhecimento do incidente e está acompanhando o caso. "As informações estão sendo apuradas, e eventuais esclarecimentos adicionais devem ser obtidos junto ao administrador aeroportuário responsável."

A Dix Aeroportos, empresa responsável pela gestão, afirmou que, após o afundamento do asfalto, acionou os protocolos de emergência e providenciou a retirada da aeronave do local.

Disse ainda que tem feito insistentes alertas à Semobi sobre a importância da conclusão das obras de requalificação.

"Até o momento, apenas uma faixa central da pista de pouso e decolagem foi parcialmente concluída. Faltando, portanto, a execução das obras nas faixas laterais da pista de pouso e decolagens e das demais áreas necessárias para a movimentação e estacionamento das aeronaves", destacou a empresa.

OUTRO CASO

No dia 22 de junho, uma aeronave modelo Embraer E195-E2, da Azul linhas Aéreas, ficou com o trem de pouso preso no pátio do aeroporto, após o solo ceder parcialmente. Segundo a companhia, passou por inspeção técnica e foi liberada.

A pista de pouso e decolagem do aeródromo passou por processo recente de requalificação e foi entregue, parcialmente, pelo governo de Pernambuco em fevereiro deste ano. Desde 2022, por determinação da Anac, o aeroporto não recebia aviões de grande porte devido à presença de fissuras e buracos na pista. A restrição foi revogada provisoriamente em março.