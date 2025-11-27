fechar
Volei | Notícia

Sesc RJ Flamengo x Gerdau Minas ao vivo: onde assistir e horário da Superliga Feminina

Encontro reúne duas das melhores campanhas da competição até aqui e promete manter o alto nível de competitividade apresentado nas primeiras rodadas

Por Thiago Seabra Publicado em 27/11/2025 às 12:20
Imagem das jogadores do Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina 2025-26
Imagem das jogadores do Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina 2025-26 - Mariana Sá/Flamengo

Clique aqui e escute a matéria

Sesc RJ Flamengo e Gerdau Minas duelam nesta sexta-feira (28), às 21h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pela 8ª rodada da Superliga Feminina.

O encontro reúne duas das melhores campanhas da competição até aqui e promete manter o alto nível de competitividade apresentado nas primeiras rodadas.

O Minas chega invicto e liderando a Superliga com 20 pontos. A equipe venceu os sete jogos disputados e perdeu apenas cinco sets. Na tabela, o clube mineiro aparece na liderança.

O Sesc Flamengo também vive fase irretocável. O time rubro-negro soma 18 pontos em seis partidas, venceu todos os jogos e ainda não perdeu sets, figurando na 2ª colocação.

Além disso, vem de triunfo diante do atual campeão Osasco.

Leia Também

Na última edição da Superliga, cada equipe venceu um confronto: o Flamengo levou a melhor no primeiro turno, no Rio, por 3 sets a 1, e o Minas devolveu o placar no returno, em Belo Horizonte.

Onde assistir Sesc Flamengo x Gerdau Minas

A transmissão da partida será realizada pelo sportv2, na TV fechada, e pela VBTV, no streaming, oferecendo ao torcedor duas opções para acompanhar o jogo diretamente do Maracanãzinho.

Ficha Técnica

  • Competição: Superliga Feminina – 8ª rodada
  • Data: 28/11 (sexta-feira)
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: sportv2 e VBTV

OSASCO 0 X 3 SESC RJ FLAMENGO | MELHORES MOMENTOS

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Repórter da Globo se manifesta após agressão por torcedores do Flamengo ao vivo: “Foi proposital”
Duda Dalponte

Repórter da Globo se manifesta após agressão por torcedores do Flamengo ao vivo: “Foi proposital”
Fluminense x Osasco ao vivo: horário e onde assistir Superliga Feminina
VOLEI FEMININO

Fluminense x Osasco ao vivo: horário e onde assistir Superliga Feminina

Compartilhe

Tags