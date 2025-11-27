Sesc RJ Flamengo x Gerdau Minas ao vivo: onde assistir e horário da Superliga Feminina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Encontro reúne duas das melhores campanhas da competição até aqui e promete manter o alto nível de competitividade apresentado nas primeiras rodadas

Sesc RJ Flamengo e Gerdau Minas duelam nesta sexta-feira (28), às 21h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pela 8ª rodada da Superliga Feminina.

O encontro reúne duas das melhores campanhas da competição até aqui e promete manter o alto nível de competitividade apresentado nas primeiras rodadas.

O Minas chega invicto e liderando a Superliga com 20 pontos. A equipe venceu os sete jogos disputados e perdeu apenas cinco sets. Na tabela, o clube mineiro aparece na liderança.

O Sesc Flamengo também vive fase irretocável. O time rubro-negro soma 18 pontos em seis partidas, venceu todos os jogos e ainda não perdeu sets, figurando na 2ª colocação.

Além disso, vem de triunfo diante do atual campeão Osasco.

Na última edição da Superliga, cada equipe venceu um confronto: o Flamengo levou a melhor no primeiro turno, no Rio, por 3 sets a 1, e o Minas devolveu o placar no returno, em Belo Horizonte.

Onde assistir Sesc Flamengo x Gerdau Minas

A transmissão da partida será realizada pelo sportv2, na TV fechada, e pela VBTV, no streaming, oferecendo ao torcedor duas opções para acompanhar o jogo diretamente do Maracanãzinho.

Ficha Técnica

Competição: Superliga Feminina – 8ª rodada

Data: 28/11 (sexta-feira)

28/11 (sexta-feira) Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)

Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ) Transmissão: sportv2 e VBTV

OSASCO 0 X 3 SESC RJ FLAMENGO | MELHORES MOMENTOS