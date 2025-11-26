fechar
Volei | Notícia

São José x Cruzeiro ao vivo: onde assistir e horário da Superliga Masculina

Raposa é a atual campeã da Superliga, ocupa a vice-liderança, com 20 pontos, e vem embalada por quatro vitórias consecutivas; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 26/11/2025 às 9:57
Jogadores do Sada Cruzeiro em comemoração
Jogadores do Sada Cruzeiro em comemoração - Reprodução/ Agência Cruzeiro

O Vôlei São José recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira (26), às 18h30 (de Brasília), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela sétima rodada da Superliga Masculina.

A Raposa é a atual campeã da Superliga, ocupa a vice-liderança, com 20 pontos, e vem embalada por quatro vitórias consecutivas.

Para assumir a ponta da competição, o time precisa vencer e torcer por um tropeço do Praia Clube, que enfrenta o Suzano no mesmo dia.

O clube paulista vive situação oposta. O São José aparece na penúltima posição, com quatro pontos, e tenta reagir após duas derrotas seguidas, sofridas diante de Monte Carmelo e Goiás.

O São José tenta reencontrar equilíbrio após resultados negativos que o mantêm na zona inferior da classificação.

A equipe soma uma vitória em seis partidas e busca recuperar consistência diante da torcida.

Onde assistir São José x Cruzeiro ao vivo

O duelo terá transmissão exclusiva pela Volleyball World TV (VBTV), plataforma oficial de streaming da entidade internacional, que exibe partidas da Superliga e competições globais do vôlei.

Ficha Técnica

  • Competição: Superliga Masculina – 7ª rodada
  • Local: Farma Conde Arena, São José dos Campos (SP)
  • Data: 26/11/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Transmissão: Volleyball World TV (VBTV – streaming)

CRUZEIRO 2 X 3 CAMPINAS | MELHORES MOMENTOS

