São José x Cruzeiro ao vivo: onde assistir e horário da Superliga Masculina
Raposa é a atual campeã da Superliga, ocupa a vice-liderança, com 20 pontos, e vem embalada por quatro vitórias consecutivas; confira
O Vôlei São José recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira (26), às 18h30 (de Brasília), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela sétima rodada da Superliga Masculina.
A Raposa é a atual campeã da Superliga, ocupa a vice-liderança, com 20 pontos, e vem embalada por quatro vitórias consecutivas.
Para assumir a ponta da competição, o time precisa vencer e torcer por um tropeço do Praia Clube, que enfrenta o Suzano no mesmo dia.
O clube paulista vive situação oposta. O São José aparece na penúltima posição, com quatro pontos, e tenta reagir após duas derrotas seguidas, sofridas diante de Monte Carmelo e Goiás.
O São José tenta reencontrar equilíbrio após resultados negativos que o mantêm na zona inferior da classificação.
A equipe soma uma vitória em seis partidas e busca recuperar consistência diante da torcida.
Onde assistir São José x Cruzeiro ao vivo
O duelo terá transmissão exclusiva pela Volleyball World TV (VBTV), plataforma oficial de streaming da entidade internacional, que exibe partidas da Superliga e competições globais do vôlei.
Ficha Técnica
- Competição: Superliga Masculina – 7ª rodada
- Local: Farma Conde Arena, São José dos Campos (SP)
- Data: 26/11/2025 (quarta-feira)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Transmissão: Volleyball World TV (VBTV – streaming)
