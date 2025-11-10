fechar
Tabela de Classificação da Superliga Masculina: veja posições e próximos confrontos

Principal campeonato de vôlei masculino do país começa a ganhar forma na tabela após o quase fechamento da quarta rodada; saiba tudo

Por Thiago Seabra Publicado em 10/11/2025 às 10:47
São José enfrentou o JF Vôlei na Superliga Masculina
São José enfrentou o JF Vôlei na Superliga Masculina - JF Vôlei / @xfotofotografia

A Superliga Masculina de Vôlei 2025/26 começa a ganhar forma após o quase fechamento da 4ª rodada, e a tabela já indica os primeiros recortes de força entre as equipes.

O Praia Clube segue com a melhor campanha da competição: invicto, soma 14 pontos em cinco jogos, com apenas quatro sets perdidos.

Logo atrás, o Sada Cruzeiro aparece como principal perseguidor, com 13 pontos e quatro vitórias, mantendo o protagonismo esperado de um dos elencos mais fortes do torneio.

Na sequência, o Vôlei Renata confirma o bom início com três vitórias em quatro partidas, enquanto o Saneago Goiás se consolida como surpresa positiva, ocupando o quarto lugar.

Na parte de baixo, Joinville, Azulim Sicoob e Viapol SJC somam três pontos cada e tentam encontrar consistência, enquanto JF Vôlei e Itambé Minas ainda buscam reação, fechando a tabela.

Tabela de Classificação da Superliga Masculina 2025/26

Jogos da 4ª rodada da Superliga Masculina

  • Azulim Sicoob 3 x 2 Saneago Goiás
  • Vôlei Renata 3 x 1 Guarulhos Bateubet
  • Sada Cruzeiro 3 x 1 Itambé Minas
  • Praia Clube 3 x 1 Joinville Vôlei
  • JF Vôlei 0 x 3 Viapol Vôlei SJC
  • SESI Bauru x Suzano Vôlei (a disputar)

Sesi e Bauru entram em quadra nesta segunda-feira

A rodada desta segunda-feira (10) reserva um duelo equilibrado pela Superliga Masculina de Vôlei: Sesi Bauru recebe o Suzano Vôlei às 18h30, na Arena Paulo Skaf.

Invicto na competição, o time bauruense busca manter os 100% de aproveitamento e subir na tabela, enquanto o Suzano tenta repetir o bom desempenho do Campeonato Paulista, quando venceu o adversário nas semifinais.

Cruzeiro 2 x 3 Sesi-Bauru | Melhores Momentos

