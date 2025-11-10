Tabela de Classificação da Superliga Masculina: veja posições e próximos confrontos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Principal campeonato de vôlei masculino do país começa a ganhar forma na tabela após o quase fechamento da quarta rodada; saiba tudo

A Superliga Masculina de Vôlei 2025/26 começa a ganhar forma após o quase fechamento da 4ª rodada, e a tabela já indica os primeiros recortes de força entre as equipes.

O Praia Clube segue com a melhor campanha da competição: invicto, soma 14 pontos em cinco jogos, com apenas quatro sets perdidos.

Logo atrás, o Sada Cruzeiro aparece como principal perseguidor, com 13 pontos e quatro vitórias, mantendo o protagonismo esperado de um dos elencos mais fortes do torneio.

Na sequência, o Vôlei Renata confirma o bom início com três vitórias em quatro partidas, enquanto o Saneago Goiás se consolida como surpresa positiva, ocupando o quarto lugar.

Na parte de baixo, Joinville, Azulim Sicoob e Viapol SJC somam três pontos cada e tentam encontrar consistência, enquanto JF Vôlei e Itambé Minas ainda buscam reação, fechando a tabela.

