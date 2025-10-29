fechar
Sesc Flamengo x Praia Clube: onde assistir ao vivo e horário

Sesc Flamengo estreia com vitória e chega motivado, enquanto o Praia Clube vive ótimo início com dois triunfos nas primeiras rodadas.

Por João Victor Tavares Publicado em 29/10/2025 às 14:41
Imagem do confronto entre Sesc Flamengo e Sesi-Bauru na Superliga Feminina
Imagem do confronto entre Sesc Flamengo e Sesi-Bauru na Superliga Feminina - Marcelo Cortes / CRF

Sesc Flamengo e Praia Clube voltam às quadras pela Superliga Feminina 2025/26 nesta sexta-feira (31) em um dos jogos mais aguardados das primeiras rodadas do torneio. A partida é válida pela terceira rodada e será realizada no Maracanãzinho a partir das 21h (de Brasília).

Como chegam as equipes?

O Sesc Flamengo chega embalado após conquistar o Campeonato Carioca e vencer o Barueri por 3 a 0 na estreia. O time de Bernardinho tem apenas uma partida disputada na Superliga, já que o duelo contra o Fluminense foi adiado.

O Praia Clube, vice-campeão mineiro, começou bem a temporada, com vitórias sobre Brasília e Maringá nas duas primeiras rodadas da competição.

Ficha de jogo

  • Data: 31 de outubro, sexta-feira
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro
  • Onde assistir: SporTV2 e VBTV

Retrospecto do confronto

Nos últimos 10 jogos, o Praia Clube venceu sete partidas, enquanto o Sesc Flamengo triunfou em três jogos. Na edição 2024/25 da Superliga Feminina, a equipe de Minas Gerais venceu os dois confrontos.

