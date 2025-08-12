Brasil x Coreia do Sul no Mundial Sub-21 de Volêi: data, horário e onde assistir ao vivo
Seleção brasileira venceu Bulgária, Chile, Tailândia e Tunísia sem perder sets, mas perdeu para o Japão e ficou em 2º no Grupo D do Mundial Sub-21
A Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul nas oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino Sub-21. O confronto acontece nesta quarta-feira (13).
A partida está prevista para começar às 6h (horário de Brasília), mas o horário ainda será oficializado pela Federação Internacional.
Como chegam as seleções?
Na fase de grupos do Mundial, o Brasil venceu Bulgária, Chile, Tailândia e Tunísia sem perder nenhum set, mas foi derrotado pela seleção japonesa por 3 sets a 1 em seu último jogo.
Com esse resultado, a Seleção ficou em segundo lugar no Grupo D, em Surabaya, Indonésia, somando 12 pontos com quatro vitórias e uma derrota.
Já a Coreia do Sul se classificou na terceira colocação do Grupo B, com três vitórias e duas derrotas, chegando como a grande surpresa desse confronto.
Onde assistir ao vivo?
O confronto das oitavas de final entre a Seleção brasileira e Coreia do Sul contará com transmissão no YouTube da Volleyball World.
Ficha de jogo
- Confronto: Brasil x Coreia do Sul
- Data: 13/08/2025
- Horário: 6h, horário a confirmar (horário de Brasília)
- Local: Surabaya, na Indonésia
- Onde assistir: Canal de youtube da Volleyball Wolrd
Equipe do Brasil
O Brasil chega ao Mundial Sub-21 de Vôlei feminino com 12 atletas sob o comando do técnico Wagner Luiz Coppini Fernandes. Um dos maiores destaques da equipe é a ponteira Helena, de 20 anos.
- Amanda - Levantadora
- Ana Berto - Levantadora
- Larissa - Oposta
- Isa - Ponteira
- Rebeca - Oposta
- Aline - Ponteira
- Luana - Central
- Helena - Ponteira
- Vittoria - Ponteira
- S. Will - Líbero
- Palhano - Central
- Giovana - Central