Volei | Notícia

Brasil x Coreia do Sul no Mundial Sub-21 de Volêi: data, horário e onde assistir ao vivo

Seleção brasileira venceu Bulgária, Chile, Tailândia e Tunísia sem perder sets, mas perdeu para o Japão e ficou em 2º no Grupo D do Mundial Sub-21

Por João Victor Tavares Publicado em 12/08/2025 às 12:19
Imagem da Seleção brasileira Sub-21 feminina de Vôlei
Imagem da Seleção brasileira Sub-21 feminina de Vôlei - Divulgação/Volleyball World

A Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul nas oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino Sub-21. O confronto acontece nesta quarta-feira (13).

A partida está prevista para começar às 6h (horário de Brasília), mas o horário ainda será oficializado pela Federação Internacional.

Como chegam as seleções?

Na fase de grupos do Mundial, o Brasil venceu Bulgária, Chile, Tailândia e Tunísia sem perder nenhum set, mas foi derrotado pela seleção japonesa por 3 sets a 1 em seu último jogo.

Com esse resultado, a Seleção ficou em segundo lugar no Grupo D, em Surabaya, Indonésia, somando 12 pontos com quatro vitórias e uma derrota.

Já a Coreia do Sul se classificou na terceira colocação do Grupo B, com três vitórias e duas derrotas, chegando como a grande surpresa desse confronto.

Onde assistir ao vivo?

O confronto das oitavas de final entre a Seleção brasileira e Coreia do Sul contará com transmissão no YouTube da Volleyball World.

Ficha de jogo

  • Confronto: Brasil x Coreia do Sul
  • Data: 13/08/2025
  • Horário: 6h, horário a confirmar (horário de Brasília)
  • Local: Surabaya, na Indonésia
  • Onde assistir: Canal de youtube da Volleyball Wolrd

Equipe do Brasil

O Brasil chega ao Mundial Sub-21 de Vôlei feminino com 12 atletas sob o comando do técnico Wagner Luiz Coppini Fernandes. Um dos maiores destaques da equipe é a ponteira Helena, de 20 anos.

  • Amanda - Levantadora
  • Ana Berto - Levantadora
  • Larissa - Oposta
  • Isa - Ponteira
  • Rebeca - Oposta
  • Aline - Ponteira
  • Luana - Central
  • Helena - Ponteira
  • Vittoria - Ponteira
  • S. Will - Líbero
  • Palhano - Central
  • Giovana - Central

