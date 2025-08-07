Próximo jogo do Brasil no Mundial Sub-21 de Vôlei: veja data e onde assistir ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Seleção Brasileira sub-21 feminina chega embalada para o confronto, após vencer seu primeiro jogo na competição contra a equipe da Bulgária.

O Campeonato Mundial de Vôlei Feminino sub-21 começou nesta quinta-feira (7), em Surabaya, na Indonésia. A edição de 2025 contará com quatro grupos de seis equipes na primeira fase.

As quatro melhores seleções avançam ao mata-mata, que começa nas oitavas de final e vai até a decisão.

Como chega o Brasil?

A Seleção Brasileira feminina chega embalada após uma atuação dominante sobre a Bulgária no Mundial Sub-21. O time cometeu poucos erros, se destacou no bloqueio (11 pontos), no ataque (38 pontos) e no saque (5 aces).

As ponteiras Helena e Aline Segato foram os destaques, com 18 e 11 pontos. Helena brilhou nos aces, com quatro.

Quando será o próximo jogo do Brasil?

O Brasil enfrenta a seleção do Chile já nesta sexta-feira (8), em partida válida pela primeira fase da competição.

Ficha de jogo

Confronto: Brasil x Chile

Brasil x Chile Data: 08/07/2025

08/07/2025 Horário: 10h (horário de Brasília)

10h (horário de Brasília) Local: Surabaya, na Indonésia

Surabaya, na Indonésia Onde assistir: Canal de youtube da Volleyball Wolrd

Convocadas do Brasil no Campeonato Mundial sub-21

Levantadoras: Ana Berto e Amanda

Ana Berto e Amanda Opostas: Larissa Brandão e Rebeca

Larissa Brandão e Rebeca Ponteiras: Aline Segato, Helena, Isa Rocha e Vittória

Aline Segato, Helena, Isa Rocha e Vittória Centrais: Giovana, Juliana Palhano e Luana

Giovana, Juliana Palhano e Luana Líbero: Sofia

Grupos do Mundial Sub-21