Volei | Notícia

Próximo jogo do Brasil no Mundial Sub-21 de Vôlei: veja data e onde assistir ao vivo

A Seleção Brasileira sub-21 feminina chega embalada para o confronto, após vencer seu primeiro jogo na competição contra a equipe da Bulgária.

Por João Victor Tavares Publicado em 07/08/2025 às 17:03
Catarinense Helena participou da VNL 2025, jogará pelo Brasil sub-21 e está na mira da Seleção adulta
Catarinense Helena participou da VNL 2025, jogará pelo Brasil sub-21 e está na mira da Seleção adulta - (Foto: Divulgação, FIVB)

O Campeonato Mundial de Vôlei Feminino sub-21 começou nesta quinta-feira (7), em Surabaya, na Indonésia. A edição de 2025 contará com quatro grupos de seis equipes na primeira fase.

As quatro melhores seleções avançam ao mata-mata, que começa nas oitavas de final e vai até a decisão.

Como chega o Brasil?

A Seleção Brasileira feminina chega embalada após uma atuação dominante sobre a Bulgária no Mundial Sub-21. O time cometeu poucos erros, se destacou no bloqueio (11 pontos), no ataque (38 pontos) e no saque (5 aces).

As ponteiras Helena e Aline Segato foram os destaques, com 18 e 11 pontos. Helena brilhou nos aces, com quatro.

Quando será o próximo jogo do Brasil?

O Brasil enfrenta a seleção do Chile já nesta sexta-feira (8), em partida válida pela primeira fase da competição.

Ficha de jogo

  • Confronto: Brasil x Chile
  • Data: 08/07/2025
  • Horário: 10h (horário de Brasília)
  • Local: Surabaya, na Indonésia
  • Onde assistir: Canal de youtube da Volleyball Wolrd

Convocadas do Brasil no Campeonato Mundial sub-21

  • Levantadoras: Ana Berto e Amanda
  • Opostas: Larissa Brandão e Rebeca
  • Ponteiras: Aline Segato, Helena, Isa Rocha e Vittória
  • Centrais: Giovana, Juliana Palhano e Luana
  • Líbero: Sofia

Grupos do Mundial Sub-21

  • Grupo A: Indonésia, Argentina, Sérvia, Porto Rico, Canadá, Vietnã
  • Grupo B: China, Estados Unidos, México, República Dominicana, Coreia, Croácia
  • Grupo C: Itália, Turquia, Egito, Polônia, Argélia, República Tcheca
  • Grupo D: Brasil, Japão, Tunísia, Tailândia, Chile, Bulgária

