Sport: Luciano Bivar no Fórum Esportivo ao vivo hoje (10)

Ex-presidente rubro-negro concederá entrevista ao vivo para o repórter João Victor Amorim a partir das 19h, no microfone da Rádio Jornal

O ex-presidente do Sport, Luciano Bivar, é o convidado do Fórum Esportivo na noite desta segunda-feira (10), ao vivo, na Rádio Jornal. A partir das 19h, ele será entrevistado por João Victor Amorim.

Na pauta, logicamente o momento do Sport, que está praticamente rebaixado na Série A. Inclusive, Bivar poderá falar sobre a reunião que teve com o presidente Yuri Romão. Segundo o ge, a conversa envolveria a saída de Yuri, algo não confirmado pelo clube.

Além de acompanhar o Fórum Esportivo pelas ondas da Rádio, o torcedor poderá acompanhar a entrevista de Bivar no canal da Rádio Jornal no Youtube e nas redes sociais.