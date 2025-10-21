Sport busca driblar retrospecto negativo diante do Mirassol; confira histórico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leão da Ilha venceu apenas um dos cinco jogos disputados contra o clube paulista. No primeiro turno, o Leão do Vale venceu pelo placar de 1 a 0

O Sport se prepara para enfrentar o Mirassol, em duelo que será disputado no próximo sábado (25), às 18h30 (horário de Brasília). O confronto será disputado na Ilha do Retiro.

O clube pernambucano segue na lanterna na Série A, com apenas 17 pontos, e encara o Leão do Vale, zebra da competição, que está em quarto lugar na tabela.

Para conquistar sua terceira vitória no Brasileirão, o Sport precisa encerrar um retrospecto negativo diante da equipe paulista.

Em cinco partidas disputadas entre os clubes, o Leão da Ilha conquistou apenas uma vitória, enquanto o Mirassol venceu dois outros jogos, além de dois empates.

No primeiro turno, o Mirassol sagrou-se vencedor da partida, pelo placar de 1 a 0, com direito a "lei-do-ex" do lateral-esquerdo Reinaldo.

A única vitória rubro-negra no confronto foi conquistada em duelo válido pela décima rodada da Série B de 2024, com o gol da partida sendo marcado pelo lateral-direito venezuelano Rosales.

Confira o retrospecto de jogos entre Sport e Mirassol