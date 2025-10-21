Sport busca driblar retrospecto negativo diante do Mirassol; confira histórico
Leão da Ilha venceu apenas um dos cinco jogos disputados contra o clube paulista. No primeiro turno, o Leão do Vale venceu pelo placar de 1 a 0
O Sport se prepara para enfrentar o Mirassol, em duelo que será disputado no próximo sábado (25), às 18h30 (horário de Brasília). O confronto será disputado na Ilha do Retiro.
O clube pernambucano segue na lanterna na Série A, com apenas 17 pontos, e encara o Leão do Vale, zebra da competição, que está em quarto lugar na tabela.
Para conquistar sua terceira vitória no Brasileirão, o Sport precisa encerrar um retrospecto negativo diante da equipe paulista.
Em cinco partidas disputadas entre os clubes, o Leão da Ilha conquistou apenas uma vitória, enquanto o Mirassol venceu dois outros jogos, além de dois empates.
No primeiro turno, o Mirassol sagrou-se vencedor da partida, pelo placar de 1 a 0, com direito a "lei-do-ex" do lateral-esquerdo Reinaldo.
A única vitória rubro-negra no confronto foi conquistada em duelo válido pela décima rodada da Série B de 2024, com o gol da partida sendo marcado pelo lateral-direito venezuelano Rosales.
Confira o retrospecto de jogos entre Sport e Mirassol
- 01/06/2025 – Mirassol 1 x 0 Sport – Brasileirão 2025
- 29/09/2024 – Mirassol 0 x 0 Sport – Série B 2024
- 16/06/2024 – Sport 1 x 0 Mirassol – Série B 2024
- 03/11/2023 – Mirassol 2 x 1 Sport – Série B 2023
- 09/07/2023 – Sport 0 x 0 Mirassol – Série B 2023