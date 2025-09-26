Fortaleza x Sport ao vivo (27/09): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O duelo é válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Leão da Ilha chega embalado após a vitória em casa sobre o Corinthians

Sport e Fortaleza realizam um "Duelo de Leões Desesperados" na tarde deste sábado (27). A partida acontece na Arena Castelão, no Ceará, às 16h (de Brasília), em partida válida pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O duelo é crucial, pois ambos os clubes são os únicos que ainda não atingiram a marca de 20 pontos no campeonato. O Fortaleza ocupa a vice-lanterna com 18 pontos, enquanto o Sport tem uma campanha mais frágil, segurando a lanterna com apenas 14.

Na última rodada, o Leão da Ilha venceu por 1x0 o Corinthians em casa, conquistou o primeiro triunfo no reduto rubro-negro e o segundo na Série A. Já o Leão do Pici vem de goleada sofrida pelo Palmeiras.

O clássico nordestino tem peso de "seis pontos" na briga contra o rebaixamento. Uma vitória para qualquer lado complica diretamente a situação do adversário na luta para deixar a zona de degola.

Retornos e Ausências no Sport

O técnico Daniel Paulista não poderá contar com Zé Lucas, suspenso por acúmulo de três cartões amarelos. No entanto, o Leão tem reforços: Lucas Lima e Pedro Augusto, que ficaram de fora da partida contra o Corinthians no último domingo. A expectativa é que a dupla seja escalada como titular no confronto contra o Tricolor do Pici.

Um dos pilares da equipe, o volante colombiano Christian Rivera, que soma o maior número de minutos jogados pelo Sport na Série A (1.649), celebrou a vitória sobre o time paulista e demonstrou otimismo para o jogo contra o Fortaleza.

"Este triunfo era um golpe anímico muito importante. Dá muita confiança. Estávamos jogando bem, mas sem ganhar, ou deixando escapar o resultado nos minutos finais. Sinto que este jogo foi chave para o grupo, que vem trabalhando muito bem e vai melhorar", afirmou Rivera.

"O grupo está muito contente com a atuação do fim de semana, pensando no que vem para o sábado, que é um clássico e temos que jogar como uma final. Há um grande ambiente dentro do grupo. Além disso, quero fazer uma menção especial para os torcedores, pelo ambiente tão grato e maravilhoso que nos fizeram sentir contra o Corinthians", completou.

Desfalques no Fortaleza

O time da casa também tem problemas na escalação. O zagueiro Brítez é desfalque certo, cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido na derrota para o Palmeiras. Além dele, a equipe não terá Tinga, Benevenuto, João Ricardo e Moisés, todos em tratamento no departamento médico.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão também estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a decisão será exibida pelo Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo

Fortaleza

Helton Leite; Mancuso, Kucevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Lucas Sasha, Lucas Crispim e Yago Pikachu; Breno Lopes e Lucero.

Técnico: Martim Palermo.

Sport

Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Pedro Augusto e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Derik Lacerda.

Técnico: Daniel Paulista.