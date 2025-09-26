Fortaleza x Sport ao vivo (27/09): onde assistir, horário e escalações
O duelo é válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Leão da Ilha chega embalado após a vitória em casa sobre o Corinthians
Sport e Fortaleza realizam um "Duelo de Leões Desesperados" na tarde deste sábado (27). A partida acontece na Arena Castelão, no Ceará, às 16h (de Brasília), em partida válida pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
O duelo é crucial, pois ambos os clubes são os únicos que ainda não atingiram a marca de 20 pontos no campeonato. O Fortaleza ocupa a vice-lanterna com 18 pontos, enquanto o Sport tem uma campanha mais frágil, segurando a lanterna com apenas 14.
Na última rodada, o Leão da Ilha venceu por 1x0 o Corinthians em casa, conquistou o primeiro triunfo no reduto rubro-negro e o segundo na Série A. Já o Leão do Pici vem de goleada sofrida pelo Palmeiras.
O clássico nordestino tem peso de "seis pontos" na briga contra o rebaixamento. Uma vitória para qualquer lado complica diretamente a situação do adversário na luta para deixar a zona de degola.
Retornos e Ausências no Sport
O técnico Daniel Paulista não poderá contar com Zé Lucas, suspenso por acúmulo de três cartões amarelos. No entanto, o Leão tem reforços: Lucas Lima e Pedro Augusto, que ficaram de fora da partida contra o Corinthians no último domingo. A expectativa é que a dupla seja escalada como titular no confronto contra o Tricolor do Pici.
Um dos pilares da equipe, o volante colombiano Christian Rivera, que soma o maior número de minutos jogados pelo Sport na Série A (1.649), celebrou a vitória sobre o time paulista e demonstrou otimismo para o jogo contra o Fortaleza.
"Este triunfo era um golpe anímico muito importante. Dá muita confiança. Estávamos jogando bem, mas sem ganhar, ou deixando escapar o resultado nos minutos finais. Sinto que este jogo foi chave para o grupo, que vem trabalhando muito bem e vai melhorar", afirmou Rivera.
"O grupo está muito contente com a atuação do fim de semana, pensando no que vem para o sábado, que é um clássico e temos que jogar como uma final. Há um grande ambiente dentro do grupo. Além disso, quero fazer uma menção especial para os torcedores, pelo ambiente tão grato e maravilhoso que nos fizeram sentir contra o Corinthians", completou.
Desfalques no Fortaleza
O time da casa também tem problemas na escalação. O zagueiro Brítez é desfalque certo, cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido na derrota para o Palmeiras. Além dele, a equipe não terá Tinga, Benevenuto, João Ricardo e Moisés, todos em tratamento no departamento médico.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão também estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a decisão será exibida pelo Premiere (pay-per-view).
Ficha do jogo
Fortaleza
Helton Leite; Mancuso, Kucevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Lucas Sasha, Lucas Crispim e Yago Pikachu; Breno Lopes e Lucero.
Técnico: Martim Palermo.
Sport
Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Pedro Augusto e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Derik Lacerda.
Técnico: Daniel Paulista.
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE.
- Horário: 16h (de Brasília).
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES).
- Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Pedro Amorim de Freitas (ES).
- VAR: Daiane Muniz (SP).
- Onde assistir: Premiere (pay-per-view).