Santa Cruz x Barra-SC ao vivo (27/09): onde assistir, horário e escalações

O duelo é válido pela partida de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida de volta acontece no próximo sábado (4)

O Santa Cruz começa a busca pelo título da Série D do Campeonato Brasileiro, na tarde deste sábado (27), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo contra o Barra-SC é válido pela partida de ida da disputa pelo título. Até a noite dessa sexta-feira, o clube tricolor informou que vendeu mais de 43 mil ingressos de forma antecipada.

No primeiro jogo contra o Barra-SC, a Cobra Coral já terá o próprio maior público na Arena. Além disso, está perto do recorde geral do estádio, que é de 45.500 torcedores.

Reforços no Santa Cruz

Para este confronto decisivo, o técnico Marcelo Cabo terá à sua disposição o retorno de dois jogadores fundamentais, que vinham atuando como titulares nas fases recentes da competição.

O lateral-direito Toty retorna após cumprir suspensão automática e não ter jogado na semifinal contra o Maranhão. Ele deve reassumir sua posição no time principal, o que deve levar Yuri Ferraz de volta ao banco.

O atacante Renato foi liberado pelo departamento médico. Ele havia sido poupado do último jogo devido a um trauma sofrido na semana anterior.

Renato pode ser escalado entre os titulares, possivelmente substituindo Gabriel Galhardo. Se isso ocorrer, Marcelo Cabo poderá adotar uma tática mais agressiva, voltando a utilizar o ataque com três homens.

Jogando em casa a primeira partida, o Santa Cruz chega motivado depois de eliminar o Maranhão com o forte apoio da torcida coral, que promete lotar novamente a Arena. O objetivo do time é construir uma boa vantagem antes do jogo de volta.

Barra-SC: Melhor campanha

O Barra-SC, por ter a melhor campanha geral na Série D, garantiu o direito de sediar a partida de volta. O segundo e derradeiro duelo será realizado no dia 4 de outubro, também um sábado, às 16h, na Arena Barra FC, em Itajaí (SC). A equipe catarinense assegurou sua vaga na final após vencer a Inter de Limeira.

Conforme as regras da Série D, o gol marcado fora de casa não é critério de desempate. Se o placar agregado terminar igual, o campeão será definido por meio de cobranças de pênaltis.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o jogo do Santa Cruz na Série D. A transmissão também estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a decisão será exibida pelo Metrópoles (Youtube).

Ficha do jogo

Santa Cruz

Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Rodrigues; Balotelli, Pedro Favela, Gabriel Galhardo (Renato);William Júnior e Geovany Soares e Thiago Galhardo.

Técnico: Marcelo Cabo.

Barra-SC

Ewerton; Kayque, Jean Pierre, Vavá e Natan; Da Rocha, Vitinho, Tetê e Bernabé; Elvinho e Cléo Silva.

Técnico: Eduardo Souza.