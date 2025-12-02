Paratletas pernambucanos brilham e conquistam ouro e recorde brasileiro em São Paulo
Os paratletas pernambucanos brilharam no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa em São Paulo, conquistando ouro e novo recorde nacional nos 100m
A temporada 2025 do atletismo paralímpico chega ao fim nesta quarta-feira (3), com a disputa do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa, sediado no Centro de Treinamento Paralímpico, na Vila Guarani, em São Paulo. Coincidentemente, neste Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, o estado de Pernambuco celebra o desempenho excepcional dos atletas, que figuram entre os melhores do país.
A velocista Cinthia Barbosa, que teve sua perna amputada em 2020 após um acidente de moto, foi um dos grandes nomes da competição. Utilizando uma prótese esportiva e em processo de reabilitação, Cinthia não apenas conquistou o primeiro lugar nas provas de 100 e 200 metros, mas também estabeleceu um novo recorde brasileiro nos 100 metros rasos, completando a distância em 13’86 segundos.
Além das duas medalhas de ouro no atletismo de pista, ela garantiu a medalha de ouro no salto em distância, onde alcançou a melhor marca de sua carreira, com 4.22 metros. Outro pernambucano a se destacar é João Vitor Reis.
Natural do Recife, João teve a perna direita amputada há cerca de dez anos devido a um câncer. Também em tratamento de reabilitação, sob a orientação do fisioterapeuta Tiago Bessa e do treinador Fellipe Diniz, ele assegurou a medalha de ouro nas provas de 100 e 200 metros.
João Vitor está no ranking dos 15 melhores do mundo nos 100 metros e, com o bicampeonato nos 200 metros (título que acumula desde o ano passado), consolida-se como uma promessa no cenário paralímpico nacional.
A paratleta Raquel Lins somou mais conquistas para o grupo, alcançando o 2º lugar nos 100 metros e o 3º lugar nos 200 metros rasos.
Os resultados obtidos pelos atletas pernambucanos são um forte testemunho de superação e celebram o contínuo crescimento do paradesporto brasileiro. O campeonato deste ano reuniu mais de 800 competidores nas disputas de pista e campo no CT Paralímpico em São Paulo.