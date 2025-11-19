Tabela de Classificação da Superliga Feminina hoje (19): veja próximos jogos e resultados da 6ª rodada
Principal campeonato de vôlei feminino do país segue a todo vapor e terá mais dois jogos para encerrar a 6ª rodada nesta semana; saiba tudo
A Superliga Feminina de Vôlei 2025-26 segue com tudo! O principal torneio de vôlei feminino do país terá um jogo nesta quarta-feira (19): Sorocaba x Praia Clube, válido pela sexta rodada da competição.
Neste momento, o Praia Clube ocupa a 5ª colocação, com nove pontos somados em seis jogos.
O Sorocaba, por sua vez, é o último na tabela e possui apenas um ponto, sem ter vencido nenhum jogo até o momento. Confira a tabela completa e atualizada logo abaixo.
Resultados da 6ª rodada
A 6ª rodada da Superliga Feminina 2025-26 começou com vitória tranquila do Osasco São Cristóvão, que superou o Paulistano Barueri por 3 a 0, com parciais de 25/19, 25/18 e 25/21.
No dia seguinte, o Gerdau Minas venceu o Brasília Vôlei por 3 a 1. As parciais foram 25/18, 20/25, 22/25 e 11/25, mostrando recuperação das mineiras após perderem o primeiro set.
Ainda na terça-feira, o Batavo Mackenzie foi derrotado pelo Fluminense em um jogo equilibrado, decidido no tie-break: 3 a 2 para o Flu (18/25, 20/25, 25/19, 25/19 e 10/15).
Fechando a noite, o SESC RJ Flamengo bateu o Maringá por 3 a 0, com parciais de 24/26, 23/25 e 23/25.
Próximos jogos da rodada
A rodada continua nesta quarta-feira (19), quando o Renasce Sorocaba recebe o Dentil Praia.
O encerramento acontece na sexta-feira (21), com o confronto entre SESI Vôlei Bauru e Tijuca Vôlei.
- Renasce Sorocaba x Dentil Praia – 18h30 (quarta)
- SESI Vôlei Bauru x Tijuca Vôlei – 18h30 (sexta)
MARINGÁ 0 X 3 SESC FLAMENGO | MELHORES MOMENTOS