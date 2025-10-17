fechar
Viva a Vida 60+ movimenta as ruas do centro do Recife no próximo domingo

Corrida realizada no centro do Recife será a primeira no Brasil focada no segmento sênior, mas corredores de todas as idades podem participar

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/10/2025 às 12:30
Corrida Viva a Vida 60+ acontecerá no Centro do Recife
Corrida Viva a Vida 60+ acontecerá no Centro do Recife - Foto: Divulgação

No próximo domingo (19) o centro do Recife será palco da Viva a Vida 60+, a primeira corrida de rua voltada para o público sênior do Brasil.

Pessoas de todas as idades podem participar da prova, cuja largada será às 5h30, na Avenida Alfredo Lisboa, em frente à Ponte Giratória, no Recife Antigo.

O evento é organizado por Sérgio Moury Fernandes e Luciano Moura, da revista Viva a Vida +60, e Eduardo Couceiro, do Instituto Incentiva.

São 06 modalidades, sendo 04 por idade a partir dos 60 anos (de 60 a 64, de 65 a 69, de 70 a 74 e 75+) e 02 por sexo (masculino e feminino).

Os participantes podem optar por corrida de 5 km e 10 km, ou caminhada de 3 km, em percursos acessíveis e inclusivos com opções para diferentes níveis de condição física.

Percurso da corrida

Da Avenida Alfredo Lisboa, os corredores seguirão pela Avenida Militar, Cais do Apolo, Ponte do Limoeiro, Avenida Prefeito Artur Lima Cavalcanti, retornam pela Ponte do Limoeiro, Cais do Apolo, Rua Madre de Deus e finalizam no ponto de partida.

Todos os participantes receberão medalhas, mas apenas os 60+ ganharão troféu e subirão ao pódio. As inscrições custam R$ 149,90 e podem ser feitas através do Portal SouCorredor.

Os kits devem ser retirados no dia 18 de outubro, em frente à loja Le Biscuit, no piso L1, do shopping RioMar Recife, das 9h às 22h.

Ficha técnica

  • Corrida: Desafio Viva a Vida 60+
  • Data: 19/10/2025 (domingo)
  • Largada: 5h30 - Avenida Alfredo Lisboa, em frente à Ponte Giratória
  • Inscrições: R$ 149,90 (idosos têm 50% de desconto), no site https://soucorredor.com.br/evento/view/5743

