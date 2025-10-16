Recife Mariners enfrenta o Caruaru Wolves, no Arruda, em jogo decisivo pela Superliga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Recife Mariners volta a campo neste domingo (19), às 15h (horário de Brasília), no Estádio do Arruda, para encarar o Caruaru Wolves pela semifinal da Conferência Atlântico da Superliga de Futebol Americano.

Os ingressos custam R$ 20,00 e estão disponíveis no site oficial do time (www.recifemariners.com.br).

A competição reúne as principais equipes do país e promete fortes emoções nesta fase decisiva.

Time chega embalado e invicto aos playoffs

Com uma campanha invicta na temporada regular, o Mariners chega aos playoffs confiante e contando com o apoio de sua torcida para buscar mais uma final regional.

“Sendo sincero, tudo que fizemos na temporada regular não importa mais. Neste domingo começa um novo campeonato, mais difícil, o campeonato para o qual treinamos o ano inteiro, que são os playoffs”, destacou o head coach Lucas David.

“Terminamos a maratona da primeira fase, agora começa a escalada rumo ao topo”, completou o treinador.

Ingresso Solidário

Além da disputa dentro de campo, o jogo também terá um caráter solidário.

O clube lançou o Ingresso Solidário, modalidade que garante entrada na partida e contribui diretamente para a viagem do time masculino de Flag Football, que representará Pernambuco na Superfinal Nacional, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro.

Todo o valor arrecadado com o Ingresso Solidário será destinado para os custos de deslocamento, hospedagem e alimentação dos atletas.

“Pela primeira vez, o nosso time masculino de Flag se classificou para a Superfinal, e para ajudar a levantar recursos para compra de passagens e hospedagens, lançamos o ingresso solidário.

Queremos que os torcedores façam parte desse campeonato junto com a gente. Com nossa torcida, sempre seremos mais fortes”, afirmou o presidente Roberto Lemos.

Crianças até 12 anos, idosos e pessoas com deficiência têm entrada gratuita — sendo necessário apresentar documento de identificação na bilheteria para retirada do ingresso.

Tradição e conquistas

Fundado em 2005, o Recife Mariners é uma das principais referências do futebol americano no Nordeste. O time conta com o apoio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Pernambuco e patrocínio da Copergás.

Em dezembro de 2024, o Mariners fez história ao conquistar o título nacional, superando o Galo Futebol Americano, equipe do Atlético Mineiro, em partida disputada na Arena de Pernambuco.