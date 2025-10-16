fechar
Outros Esportes | Notícia

Recife Mariners enfrenta o Caruaru Wolves, no Arruda, em jogo decisivo pela Superliga

Invicto na temporada regular, o Mariners chega aos playoffs confiante e contando com o apoio de sua torcida para buscar mais uma final regional.

Por João Victor Tavares Publicado em 16/10/2025 às 12:45
Equipe do Recife Mariners em campo
Equipe do Recife Mariners em campo - Jayme Marques/Recife Mariners

O Recife Mariners volta a campo neste domingo (19), às 15h (horário de Brasília), no Estádio do Arruda, para encarar o Caruaru Wolves pela semifinal da Conferência Atlântico da Superliga de Futebol Americano.

Os ingressos custam R$ 20,00 e estão disponíveis no site oficial do time (www.recifemariners.com.br).

A competição reúne as principais equipes do país e promete fortes emoções nesta fase decisiva.

Time chega embalado e invicto aos playoffs

Com uma campanha invicta na temporada regular, o Mariners chega aos playoffs confiante e contando com o apoio de sua torcida para buscar mais uma final regional.

“Sendo sincero, tudo que fizemos na temporada regular não importa mais. Neste domingo começa um novo campeonato, mais difícil, o campeonato para o qual treinamos o ano inteiro, que são os playoffs”, destacou o head coach Lucas David.

“Terminamos a maratona da primeira fase, agora começa a escalada rumo ao topo”, completou o treinador.

Ingresso Solidário

Além da disputa dentro de campo, o jogo também terá um caráter solidário.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O clube lançou o Ingresso Solidário, modalidade que garante entrada na partida e contribui diretamente para a viagem do time masculino de Flag Football, que representará Pernambuco na Superfinal Nacional, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro.

Todo o valor arrecadado com o Ingresso Solidário será destinado para os custos de deslocamento, hospedagem e alimentação dos atletas.

“Pela primeira vez, o nosso time masculino de Flag se classificou para a Superfinal, e para ajudar a levantar recursos para compra de passagens e hospedagens, lançamos o ingresso solidário.

Queremos que os torcedores façam parte desse campeonato junto com a gente. Com nossa torcida, sempre seremos mais fortes”, afirmou o presidente Roberto Lemos.

Crianças até 12 anos, idosos e pessoas com deficiência têm entrada gratuita — sendo necessário apresentar documento de identificação na bilheteria para retirada do ingresso.

Leia Também

Tradição e conquistas

Fundado em 2005, o Recife Mariners é uma das principais referências do futebol americano no Nordeste. O time conta com o apoio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Pernambuco e patrocínio da Copergás.

Em dezembro de 2024, o Mariners fez história ao conquistar o título nacional, superando o Galo Futebol Americano, equipe do Atlético Mineiro, em partida disputada na Arena de Pernambuco.

Leia também

Santa Cruz divulga divisão dos valores da SAF para reforma milionária do Estádio do Arruda
Santa Cruz

Santa Cruz divulga divisão dos valores da SAF para reforma milionária do Estádio do Arruda
Recife Mariners bate o Galo FA e faz história ao conquistar título brasileiro inédito
futebol americano

Recife Mariners bate o Galo FA e faz história ao conquistar título brasileiro inédito

Compartilhe

Tags