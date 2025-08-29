Micah Parsons: acordo histórico leva estrela aos Packers

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Micah Parsons é trocado para os Packers em acordo histórico de $188M; reforço imporante para a defesa e busca pelo quinto Super Bowl.

Após meses de especulação e tensões entre Jerry Jones, general manager e dono do Dallas Cowboys, e Micah Parsons, a estrela da defesa da franquia, o atleta está deixando o time texano para se juntar ao Green Bay Packers.



Nesta transação significativa, a equipe de Wisconsin enviou as escolhas de primeira rodada do draft de 2026 e 2027, além do defensive tackle Kenny Clark, aos Cowboys. Além da troca, os Packers assinaram uma extensão contratual com Micah Parsons no valor de 188 milhões de dólares por 4 anos. Desse total, 120 milhões de dólares são completamente garantidos, e o jogador receberá 62 milhões apenas no primeiro ano. Estes valores fazem de Parsons o atleta mais bem pago da liga entre aqueles que não são quarterbacks.



Relatos indicam que as partes não chegaram a um acordo sobre a renovação de seu contrato de calouro, o que levou a um distanciamento e, por fim, ao pedido de troca por parte do jogador. Parsons, selecionado na primeira rodada do Draft de 2021, rapidamente se estabeleceu como uma das forças defensivas mais dominantes da liga. Ele foi eleito para o Pro Bowl em todas as suas temporadas e acumulou impressionantes 52.5 sacks, 172 tackles e 9 fumbles forçados em 63 jogos pelos Cowboys.



Impacto Defensivo: Parsons Eleva Green Bay na Busca pelo Super Bowl

Para o Green Bay Packers, a chegada de Parsons representa um reforço monumental para sua defesa. A expectativa é que ele forme uma dupla de pass-rushers de elite ao lado de Rashan Gary, elevando o patamar de uma defesa que já era temida e aumentando as aspirações da equipe na busca por um título do Super Bowl.

