Outros Esportes | Notícia

Atletas pernambucanas brilham no Pan Júnior e levam Pernambuco ao pódio internacional

Pernambuco brilha no Pan Júnior 2025: atletas conquistam 11 medalhas em natação, ginástica e handebol, reforçando o Brasil no pódio.

Por João Victor Tavares Publicado em 21/08/2025 às 18:22 | Atualizado em 21/08/2025 às 18:39
2025.08.14 - Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025 - Handebol feminino semifinal - O TimeBrasil vence a Argentina e conquista a medalha de ouro. Foto: Ana Patricia/COB.
2025.08.14 - Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025 - Handebol feminino semifinal - O TimeBrasil vence a Argentina e conquista a medalha de ouro. Foto: Ana Patricia/COB. - Ana Patricia/COB

Pernambuco segue brilhando no Pan Júnior 2025, em Assunção. Com destaque em modalidades como natação, ginástica rítmica e handebol, atletas do Estado já conquistaram 11 medalhas e ajudaram a consolidar o Brasil entre os principais nomes da competição.

A competição segue até o dia 23 de agosto e outros pernambucanos ainda têm chances de ampliar a coleção de medalhas do Estado no evento.

Ramon Monroy / Panam Sports via Xpress Media
Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025 - Natação - Revezamento Feminino 4 x100 medley - A equipe do Time Brasil conquista a medalha de ouro. - Ramon Monroy / Panam Sports via Xpress Media

Ouro nas piscinas

Na natação, Beatriz Bezerra, integrante do Time Pernambuco, foi um dos grandes nomes da delegação brasileira. Ela faturou quatro medalhas: dois ouros nos revezamentos 4x100m livre misto e feminino, uma prata nos 100m borboleta e um bronze nos 50m livre.

Também nas piscinas, Júlia Góes brilhou ao conquistar dois ouros nos revezamentos 4x100m medley misto e feminino, além de um bronze nos 100m costas. Ambas destacaram que o apoio estadual foi fundamental para chegar a esse nível de desempenho.

Ana Patricia/COB
Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025 - Handebol feminino semifinal - O Time Brasil vence a Argentina e conquista a medalha de ouro. - Ana Patricia/COB

Ginástica e handebol completam conquistas

As medalhas pernambucanas também vieram da ginástica rítmica, com Alice Medeiros, que subiu três vezes ao pódio: ouro no conjunto de 5 arcos e dois bronzes em provas coletivas. Já no handebol feminino, a seleção brasileira venceu a Argentina por 22 a 19 na final, garantindo o ouro.

O time contou com as pernambucanas Ana Karolina Gonçalves e Eduarda de Oliveira, além de Raquel Ladeia, atleta goiana que defende Pernambuco.

Para a secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda, os resultados são a prova de que as políticas públicas estão no caminho certo.

“Ver nossos atletas no pódio internacional é a certeza de que estamos oferecendo as condições para que a juventude pernambucana brilhe no mais alto nível”, destacou. A competição segue até 23 de agosto e outros pernambucanos ainda podem ampliar a coleção de conquistas.

