Transmissão Porto x Vitória de Guimarães ao vivo online grátis? confira onde assistir
Invictos há sete jogos, Dragões buscam a vitória para conquistarem a vaga na semifinal. Equipe de Guimarães venceu suas três últimas partidas
O Porto recebe o Vitória de Guimarães na próxima quinta-feira (04), às 17h15 (horário de Brasília), em duelo válido pelas quartas de final da Taça de Portugal. O confronto será disputado no Estádio do Dragão.
Onde assistir Porto x Vitória de Guimarães ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN 4 (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Como chegam as equipes
O Porto está invicto há sete partidas e precisa vencer em casa para garantir a esperada classificação às semifinais. Em seu último jogo, os Dragões venceram o Estoril, por 1 a 0.
O Vitória de Guimarães goleou o AVS em sua última partida, pelo placar de 4 a 0, e busca a vitória para seguir vivo na competição, que representa sua principal chance de título na temporada.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quinta-feira (04/12) – 17h15 (Horário de Brasília)
- Competição: Liga Portugal – Quartas de Final
- Local: Estádio do Dragão, no Porto (Portugal)
- Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+
Prováveis Escalações
Porto: Cláudio Ramos, Martim Fernandes, Prpic, Pablo Rosario e Zaidu Sanusi; Gabri Veiga, Rodrigo Mora e Stephen Eustáquio; William Gomes, Deniz Gül e Pepê. Técnico: Francesco Farioli.
Vitória de Guimarães: Castillo, Miguel Maga, Rivas, Abascal e Lebedenko; Mukendi e Samu e Blanco; Diogo Sousa, Saviolo e Ndoye. Técnico: Luís Pinto.
