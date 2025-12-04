Transmissão Porto x Vitória de Guimarães ao vivo online grátis? confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Invictos há sete jogos, Dragões buscam a vitória para conquistarem a vaga na semifinal. Equipe de Guimarães venceu suas três últimas partidas

O Porto recebe o Vitória de Guimarães na próxima quinta-feira (04), às 17h15 (horário de Brasília), em duelo válido pelas quartas de final da Taça de Portugal. O confronto será disputado no Estádio do Dragão.

Onde assistir Porto x Vitória de Guimarães ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

ESPN 4 (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

Como chegam as equipes

O Porto está invicto há sete partidas e precisa vencer em casa para garantir a esperada classificação às semifinais. Em seu último jogo, os Dragões venceram o Estoril, por 1 a 0.

O Vitória de Guimarães goleou o AVS em sua última partida, pelo placar de 4 a 0, e busca a vitória para seguir vivo na competição, que representa sua principal chance de título na temporada.

Ficha técnica

Data e Horário: Quinta-feira (04/12) – 17h15 (Horário de Brasília)

Quinta-feira (04/12) – 17h15 (Horário de Brasília) Competição: Liga Portugal – Quartas de Final

Liga Portugal – Quartas de Final Local: Estádio do Dragão, no Porto (Portugal)

Estádio do Dragão, no Porto (Portugal) Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+

Prováveis Escalações

Porto: Cláudio Ramos, Martim Fernandes, Prpic, Pablo Rosario e Zaidu Sanusi; Gabri Veiga, Rodrigo Mora e Stephen Eustáquio; William Gomes, Deniz Gül e Pepê. Técnico: Francesco Farioli.

Vitória de Guimarães: Castillo, Miguel Maga, Rivas, Abascal e Lebedenko; Mukendi e Samu e Blanco; Diogo Sousa, Saviolo e Ndoye. Técnico: Luís Pinto.

