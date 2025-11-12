fechar
Spurs x Warriors: onde assistir ao vivo e horário da partida

Equipe do Texas venceu suas três últimas partidas e busca manter a boa fase na competição. Time da Califórnia foi derrotado na rodada anterior

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 12/11/2025 às 12:07
Stephen Curry e Gary Payton II, jogadores do Golden State Warriors
Stephen Curry e Gary Payton II, jogadores do Golden State Warriors - Reprodução/ Golden State Warriors

Spurs e Warriors irão se enfrentar nesta quarta-feira (12), às 22h00 (Horário de Brasília). O confronto será disputado no Frost Bank Center, em San Antonio, Texas, pela temporada regular da NBA.

Como chegam as equipes

Os Spurs vivem um excelente início de temporada, com campanha de 8 vitórias e 2 derrotas até o momento. 

A equipe, liderada pelo jovem Victor Wembanyama, que anotou 38 pontos e 12 rebotes na recente vitória sobre os Bulls, tem mostrado potência ofensiva e consistência defensiva.

Os Warriors chegam com campanha de 6 vitórias e 6 derrotas e vivem momento de oscilação. A equipe de Stephen Curry vem de derrota diante do Oklahoma City Thunder.

Onde assistir San Antonio Spurs x Golden State Warriors ao vivo

A partida estará disponível para os assinantes da Vivo.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (12/11) – 22h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: NBA – Temporada Regular
  • Local: Frost Bank Center, em San Antonio (Texas - EUA)
  • Onde Assistir: Vivo

Prováveis Escalações

  • San Antonio Spurs: Vassell, Barnes, Wembanyamba, Castle e Fox. Técnico: Mitch Johnson
  • Golden State Warriors: Draymond Green, Kuminga, Post, Podziemski e Jimmy Butler. Técnico: Steve Kerr

