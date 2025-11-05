fechar
Onde assistir | Notícia

Lakers x Spurs: onde assistir ao vivo e horário da partida

Time da Califórnia venceu seus quatro últimos jogos, enquanto a equipe do Texas foi derrotada na rodada anterior e perdeu sua invencibilidade na NBA

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 05/11/2025 às 16:10 | Atualizado em 05/11/2025 às 16:11
Austin Reeves, atleta do Los Angeles Lakers
Austin Reeves, atleta do Los Angeles Lakers - Reprodução: Los Angeles Lakers/ Instagram

Nesta quinta-feira (06/11), às 00h00 (horário de Brasília), os Lakers recebem os Spurs no Crypto.com Arena, em Los Angeles, em confronto válido pela temporada regular da NBA.

Como chegam as equipes

Os Lakers iniciaram a temporada com 6 vitórias e 2 derrotas, mostrando boa fase recente. O time da Califórnia, que contará com a estrela Luka Doncic, venceu seus quatro últimos jogos.

Já os Spurs aparecem com 5 vitórias e 1 derrota, registrando um dos melhores começos da história da franquia. A equipe conta com mais uma grande atuação da estrela Wembanyama.

Onde assistir Lakers x Spurs ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quinta-feira (06/11) – 00h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: NBA – Temporada Regular
  • Local: Crypto.com Arena, em Los Angeles (Califórnia - EUA)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Quintetos iniciais

 

  • Provável quinteto inicial dos Lakers: Vanderbilt, Hachimura, Ayton, Reaves e LaRavia. Técnico: J.J. Redick.
  • Provável quinteto inicial dos Spurs: Champagne, Barnes, Wembanyama, Vassell e Castle. Técnico: Mitch Johnson

 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (05/11)? Confira
NBA

NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (05/11)? Confira
Warriors x Suns: onde assistir ao vivo e horário da partida
NBA

Warriors x Suns: onde assistir ao vivo e horário da partida

Compartilhe

Tags