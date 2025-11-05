Lakers x Spurs: onde assistir ao vivo e horário da partida
Time da Califórnia venceu seus quatro últimos jogos, enquanto a equipe do Texas foi derrotada na rodada anterior e perdeu sua invencibilidade na NBA
Nesta quinta-feira (06/11), às 00h00 (horário de Brasília), os Lakers recebem os Spurs no Crypto.com Arena, em Los Angeles, em confronto válido pela temporada regular da NBA.
Como chegam as equipes
Os Lakers iniciaram a temporada com 6 vitórias e 2 derrotas, mostrando boa fase recente. O time da Califórnia, que contará com a estrela Luka Doncic, venceu seus quatro últimos jogos.
Já os Spurs aparecem com 5 vitórias e 1 derrota, registrando um dos melhores começos da história da franquia. A equipe conta com mais uma grande atuação da estrela Wembanyama.
Onde assistir Lakers x Spurs ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Quinta-feira (06/11) – 00h00 (Horário de Brasília)
- Competição: NBA – Temporada Regular
- Local: Crypto.com Arena, em Los Angeles (Califórnia - EUA)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Quintetos iniciais
- Provável quinteto inicial dos Lakers: Vanderbilt, Hachimura, Ayton, Reaves e LaRavia. Técnico: J.J. Redick.
- Provável quinteto inicial dos Spurs: Champagne, Barnes, Wembanyama, Vassell e Castle. Técnico: Mitch Johnson