Juventude x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Verdão chega embalado pela goleada na Libertadores, mas busca recuperação no Brasileirão; Juventude luta para escapar da vice-lanterna.

Neste domingo (2), o Palmeiras visita o Juventude, às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em duelo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes?

O Palmeiras chega motivado pela goleada de 4 a 0 sobre a LDU na Libertadores, mas busca recuperação no Brasileirão após derrota para o Flamengo e empate com o Cruzeiro.

O Juventude vive má fase, com seis derrotas nas últimas dez partidas, ocupando a vice-lanterna e lutando para escapar do rebaixamento. No confronto recente, o Palmeiras goleou o Juventude por 4 a 1 no Allianz Parque.

Onde assistir a Juventude x Palmeiras?

Juventude x Palmeiras, neste domingo (2), às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão, terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Ficha de jogo

Competição: Campeonato Brasileiro 2025 – 31ª rodada

Campeonato Brasileiro 2025 – 31ª rodada Data: Domingo, 2 de novembro de 2025

Domingo, 2 de novembro de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS) Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Juventude

Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Rodrigo Sam, Luan Freitas e Alan Ruschel; Hudson, Caíque, Peixoto e Nenê (Rafael Bilu); Giovanny (Ênio) e Gilberto.

Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Maurício (Raphael Veiga) e Allan (Felipe Anderson); Flaco López e Vitor Roque.

