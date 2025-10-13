Transmissão Irlanda do Norte x Alemanha ao vivo online: confira onde assistir
Nationalelf venceu seus dois últimos jogos e se reergueu após derrota surpreendente contra a Eslováquia. Mandantes buscam sua segunda vitória seguida
Irlanda do Norte e Alemanha se enfrentam nesta segunda-feira (13/10), em partida válida pelas Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será disputado no Windsor Park, em Belfast, com início às 15h45 (Horário de Brasília).
Onde assistir Irlanda do Norte x Alemanha ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
O confronto estará disponível para os assinantes do pacote padrão.
Como chegam as seleções
A Irlanda do Norte vem de vitória contra a Eslováquia, em resultado importante para as chances de classificação. O país precisa seguir vencendo para continuar vivo na disputa por uma sonhada vaga na Copa do Mundo, onde não joga desde 1958.
A Seleção Alemã vive momento de recomposição após tropeço inesperado contra a Eslováquia. A goleada sobre Luxemburgo, por 4 a 0, renovou a confiança, e agora o time busca retomar o domínio do Grupo A.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha técnica
- Data e Horário: Segunda-feira (13/10) – 15h45 (Horário de Brasília)
- Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 4
- Local: Windsor Park, em Belfast (Irlanda do Norte)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; Ballard, McNair e Hume; Magennis, Galbraith, Charles, McCann e Justin Devenny; Price e Jamie Reid. Técnico: Michael O'Neill.
Alemanha: Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Raum; Goretzka, Pavlovic e Wirtz; Gnabry, Adeyemi e Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann