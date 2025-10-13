fechar
Transmissão Irlanda do Norte x Alemanha ao vivo online: confira onde assistir

Nationalelf venceu seus dois últimos jogos e se reergueu após derrota surpreendente contra a Eslováquia. Mandantes buscam sua segunda vitória seguida

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 13/10/2025 às 15:22
Jogadores da Seleção Alemã
Jogadores da Seleção Alemã - Reprodução: Instagram/ Seleção Alemã

Irlanda do Norte e Alemanha se enfrentam nesta segunda-feira (13/10), em partida válida pelas Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será disputado no Windsor Park, em Belfast, com início às 15h45 (Horário de Brasília).

Onde assistir Irlanda do Norte x Alemanha ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

O confronto estará disponível para os assinantes do pacote padrão.

Como chegam as seleções

A Irlanda do Norte vem de vitória contra a Eslováquia, em resultado importante para as chances de classificação. O país precisa seguir vencendo para continuar vivo na disputa por uma sonhada vaga na Copa do Mundo, onde não joga desde 1958.

A Seleção Alemã vive momento de recomposição após tropeço inesperado contra a Eslováquia. A goleada sobre Luxemburgo, por 4 a 0, renovou a confiança, e agora o time busca retomar o domínio do Grupo A.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Segunda-feira (13/10) – 15h45 (Horário de Brasília)
  • Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 4
  • Local: Windsor Park, em Belfast (Irlanda do Norte)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; Ballard, McNair e Hume; Magennis, Galbraith, Charles, McCann e Justin Devenny; Price e Jamie Reid. Técnico: Michael O'Neill.

Alemanha: Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Raum; Goretzka, Pavlovic e Wirtz; Gnabry, Adeyemi e Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann

