Transmissão Atlético-MG x Juventude ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Galo busca terceira vitória seguida na Arena MRV para se afastar do Z-4, enquanto o Jaconero tenta encerrar jejum e reagir na tabela.

Após vencer o Mirassol no último sábado (27) por 1 a 0, na Arena MRV, o Atlético já tem um novo compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

Desta vez, o Galo recebe o Juventude, às 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (30), pela 26ª rodada da competição.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto entre Atlético-MG e Juventude terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere (pay-per-view).

Infelizmente, não haverá opção gratuita para assistir, restando apenas o Globoplay como alternativa online.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

Acesse o site da Vitrine da Globo ;

; Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

Baixe o app do Globoplay ( Android | iOS )

| ) Toque em "Seja Assinante";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Escolha o plano desejado;

Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

Jogo: Atlético x Juventude

Atlético x Juventude Motivo: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025

26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 Data e horário: terça-feira, 30 de setembro de 2025 - 21h30

terça-feira, 30 de setembro de 2025 - 21h30 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

Arena MRV, Belo Horizonte Onde assistir: Sportv e do Premiere

Prováveis escalações

Atlético-MG

Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Iván Román, Vitor Hugo e Caio; Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa (Bernard); Rony e Biel

Juventude

Jandrei; Ewerthon, Rodrigo Sam, Luan Freitas, Marcelo Hermes; Giraldo (Sforza), Luis Mandaca, Nenê, Lucas Fernandes, Emerson Batalla e Gilberto.