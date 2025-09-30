fechar
Onde assistir |

Transmissão Atlético-MG x Juventude ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

O Galo busca terceira vitória seguida na Arena MRV para se afastar do Z-4, enquanto o Jaconero tenta encerrar jejum e reagir na tabela.

Por João Victor Tavares Publicado em 30/09/2025 às 19:00
Paulinho, do Atlético-MG
Paulinho, do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Após vencer o Mirassol no último sábado (27) por 1 a 0, na Arena MRV, o Atlético já tem um novo compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

Desta vez, o Galo recebe o Juventude, às 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (30), pela 26ª rodada da competição.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto entre Atlético-MG e Juventude terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere (pay-per-view).

Infelizmente, não haverá opção gratuita para assistir, restando apenas o Globoplay como alternativa online.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

 

Ficha de jogo

  • Jogo: Atlético x Juventude
  • Motivo: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025
  • Data e horário: terça-feira, 30 de setembro de 2025 - 21h30
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte
  • Onde assistir: Sportv e do Premiere

Prováveis escalações

Atlético-MG

Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Iván Román, Vitor Hugo e Caio; Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa (Bernard); Rony e Biel

Juventude

Jandrei; Ewerthon, Rodrigo Sam, Luan Freitas, Marcelo Hermes; Giraldo (Sforza), Luis Mandaca, Nenê, Lucas Fernandes, Emerson Batalla e Gilberto.

