Transmissão Atlético-MG x Juventude ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
O Galo busca terceira vitória seguida na Arena MRV para se afastar do Z-4, enquanto o Jaconero tenta encerrar jejum e reagir na tabela.
Após vencer o Mirassol no último sábado (27) por 1 a 0, na Arena MRV, o Atlético já tem um novo compromisso pelo Campeonato Brasileiro.
Desta vez, o Galo recebe o Juventude, às 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (30), pela 26ª rodada da competição.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O confronto entre Atlético-MG e Juventude terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere (pay-per-view).
Infelizmente, não haverá opção gratuita para assistir, restando apenas o Globoplay como alternativa online.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha de jogo
- Jogo: Atlético x Juventude
- Motivo: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025
- Data e horário: terça-feira, 30 de setembro de 2025 - 21h30
- Local: Arena MRV, Belo Horizonte
- Onde assistir: Sportv e do Premiere
Prováveis escalações
Atlético-MG
Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Iván Román, Vitor Hugo e Caio; Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa (Bernard); Rony e Biel
Juventude
Jandrei; Ewerthon, Rodrigo Sam, Luan Freitas, Marcelo Hermes; Giraldo (Sforza), Luis Mandaca, Nenê, Lucas Fernandes, Emerson Batalla e Gilberto.