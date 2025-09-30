Monaco x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Citizens venceram o Napoli na primeira rodada e buscam sua segunda vitória consecutiva na competição, mandantes foram goleados na estreia
Monaco e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (01/10), às 16h00 (horário de Brasília), no Stade Louis II, em Mônaco, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.
Como chegam as equipes
Na estreia da competição, o Monaco foi goleado por 4 a 1 para o Club Brugge, em resultado que gerou um sinal de alerta para a equipe. A equipe vem de derrota na Ligue 1, contra o Lorient, pelo placar de 3 a 1.
O Manchester City vem de vitória sobre o Napoli na estreia da Liga dos Campeões, pelo placar de 2 a 0. O time inglês goleou sua última partida, diante do Burnley, por 5 a 1.
Onde assistir Monaco x Manchester City ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:
- Space (TV por assinatura)
- HBO Max (plataforma de streaming)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha técnica
- Data e Horário: 01/10 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões - Rodada 2
- Local: Stade Louis II, Mônaco (Mônaco)
- Onde Assistir: Space e HBO Max
Prováveis Escalações
Monaco: Kohn; Vanderson, Eric Dier, Kehrer e Caio Henrique; Akliouche, Coulibaly, Teze e Ansu Fati; Balogun e Biereth. Técnico: Hansi Flick.
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Reijnders e Bernardo Silva; Oscar Bobb, Haaland e Doku. Técnico: Pep Guardiola.