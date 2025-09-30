fechar
Onde assistir | Notícia

Monaco x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Citizens venceram o Napoli na primeira rodada e buscam sua segunda vitória consecutiva na competição, mandantes foram goleados na estreia

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 30/09/2025 às 14:27
Jogadores do Manchester City
Jogadores do Manchester City - Reprodução/ Manchester City

Monaco e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (01/10), às 16h00 (horário de Brasília), no Stade Louis II, em Mônaco, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Como chegam as equipes

Na estreia da competição, o Monaco foi goleado por 4 a 1 para o Club Brugge, em resultado que gerou um sinal de alerta para a equipe. A equipe vem de derrota na Ligue 1, contra o Lorient, pelo placar de 3 a 1.

O Manchester City vem de vitória sobre o Napoli na estreia da Liga dos Campeões, pelo placar de 2 a 0. O time inglês goleou sua última partida, diante do Burnley, por 5 a 1.

Onde assistir Monaco x Manchester City ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:

  • Space (TV por assinatura)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha técnica

  • Data e Horário: 01/10 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões - Rodada 2
  • Local: Stade Louis II, Mônaco (Mônaco)
  • Onde Assistir: Space e HBO Max

Prováveis Escalações

Monaco: Kohn; Vanderson, Eric Dier, Kehrer e Caio Henrique; Akliouche, Coulibaly, Teze e Ansu Fati; Balogun e Biereth. Técnico: Hansi Flick.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Reijnders e Bernardo Silva; Oscar Bobb, Haaland e Doku. Técnico: Pep Guardiola.

Leia também

Barcelona x PSG: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Liga dos Campeões

Barcelona x PSG: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Napoli x Sporting: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Liga dos Campeões

Napoli x Sporting: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags