Transmissão Avaí x Coritiba ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Avaí estreia técnico Vinícius Bergantin após vitória, mas vive crise salarial. Coxa tenta voltar à liderança da Série B após três jogos sem vencer.
O Avaí recebe o Coritiba nesta segunda-feira (29), às 19h30 (de Brasília), na Ressacada, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
Atualmente, não há transmissões oficiais gratuitas para este jogo. No entanto, você pode acompanhar de maneira online pelo streaming do Disney +.
Se você já possui uma assinatura do Disney+, siga estas etapas para assistir ao jogo:
Acesse o Disney+:
- Abra o aplicativo Disney+ no seu dispositivo ou acesse www.disneyplus.com
no navegador.
Faça login:
- Digite seu e-mail e senha para acessar sua conta.
Navegue até a seção de esportes:
- No menu principal, selecione a opção "ESPORTES" ou use a barra de pesquisa para procurar por "ESPN".
Encontre a transmissão ao vivo:
- Procure pelo jogo "Avaí x Coritiba" na lista de transmissões ao vivo ou na programação ao vivo da ESPN.
Assista ao jogo:
- Clique na transmissão ao vivo para começar a assistir.
Ficha técnica
- Local: Ressacada – Florianópolis (SC)
- Data: Segunda-feira, 29 de setembro de 2025
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Rodada: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
- Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada)
Prováveis escalações
Avaí
César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Cléber e Emerson Ramon. técnico: Vinícius Bergantin
Coritiba
Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Clayson e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart