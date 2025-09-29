fechar
Transmissão Avaí x Coritiba ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Avaí estreia técnico Vinícius Bergantin após vitória, mas vive crise salarial. Coxa tenta voltar à liderança da Série B após três jogos sem vencer.

Por João Victor Tavares Publicado em 29/09/2025 às 17:10
Jogador do Avaí em campo na Série B
Jogador do Avaí em campo na Série B - @benofotos0490

O Avaí recebe o Coritiba nesta segunda-feira (29), às 19h30 (de Brasília), na Ressacada, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

Atualmente, não há transmissões oficiais gratuitas para este jogo. No entanto, você pode acompanhar de maneira online pelo streaming do Disney +.

Se você já possui uma assinatura do Disney+, siga estas etapas para assistir ao jogo:

Acesse o Disney+:

Faça login:

  • Digite seu e-mail e senha para acessar sua conta.

Navegue até a seção de esportes:

  • No menu principal, selecione a opção "ESPORTES" ou use a barra de pesquisa para procurar por "ESPN".

Encontre a transmissão ao vivo:

  • Procure pelo jogo "Avaí x Coritiba" na lista de transmissões ao vivo ou na programação ao vivo da ESPN.

Assista ao jogo:

  • Clique na transmissão ao vivo para começar a assistir.

Ficha técnica

  • Local: Ressacada – Florianópolis (SC)
  • Data: Segunda-feira, 29 de setembro de 2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Rodada: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
  • Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada)

Prováveis escalações

Avaí

César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Cléber e Emerson Ramon. técnico: Vinícius Bergantin

Coritiba

Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Clayson e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart

