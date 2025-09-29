Transmissão Amazonas x Chapecoense ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confronto desta segunda (29), foi antecipado para as 16h00 (Horário de Brasília), por problemas na iluminação do Estádio Carlos Zamith, em Manaus.

O Amazonas recebe a Chapecoense nesta segunda-feira (29), às 16h00 (horário de Brasília), em duelo disputado no Estádio Carlos Zamith, pela 29ª rodada da Série B.

Onde assistir Amazonas x Chapecoense ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Disney+. Apenas os assinantes do pacote premium terão acesso à transmissão.

Como chegam as equipes

Em situação delicada, o Amazonas está na 19ª colocação, vice-lanterna, com 27 pontos. A equipe de Manaus vem de derrota por 2 a 1, fora de casa, diante do Operário-PR.

A Chapecoense, por outro lado, ocupa a oitava colocação na tabela, mas vive má fase. O time foi derrotado nas quatro derrotas anteriores, e quer retornar à briga pelo G-4.

Ficha técnica

Data e Horário: 29/09 (segunda-feira) - 16h00 (horário de Brasília)

29/09 (segunda-feira) - 16h00 (horário de Brasília) Competição: Brasileirão Série B - Rodada 29

Brasileirão Série B - Rodada 29 Local: Estádio Carlos Zamith, Manaus (AM)

Estádio Carlos Zamith, Manaus (AM) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Amazonas: Zé Carlos; Castrillón, Iverton, Léo Coelho, e Rafael Monteiro; Alvariño, Erick Varão e Rafael Tavares; Luan Silva, Kevin e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi.

Chapecoense: Rafael Santos; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo e Walter Clar; Pedro Martins, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Marcinho; Italo e Perotti. Técnico: Gilmar dal Pozzo.