Transmissão Amazonas x Chapecoense ao vivo online: confira onde assistir
Confronto desta segunda (29), foi antecipado para as 16h00 (Horário de Brasília), por problemas na iluminação do Estádio Carlos Zamith, em Manaus.
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O Amazonas recebe a Chapecoense nesta segunda-feira (29), às 16h00 (horário de Brasília), em duelo disputado no Estádio Carlos Zamith, pela 29ª rodada da Série B.
Onde assistir Amazonas x Chapecoense ao vivo
A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Disney+. Apenas os assinantes do pacote premium terão acesso à transmissão.
Como chegam as equipes
Em situação delicada, o Amazonas está na 19ª colocação, vice-lanterna, com 27 pontos. A equipe de Manaus vem de derrota por 2 a 1, fora de casa, diante do Operário-PR.
A Chapecoense, por outro lado, ocupa a oitava colocação na tabela, mas vive má fase. O time foi derrotado nas quatro derrotas anteriores, e quer retornar à briga pelo G-4.
Ficha técnica
- Data e Horário: 29/09 (segunda-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Brasileirão Série B - Rodada 29
- Local: Estádio Carlos Zamith, Manaus (AM)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Amazonas: Zé Carlos; Castrillón, Iverton, Léo Coelho, e Rafael Monteiro; Alvariño, Erick Varão e Rafael Tavares; Luan Silva, Kevin e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi.
Chapecoense: Rafael Santos; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo e Walter Clar; Pedro Martins, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Marcinho; Italo e Perotti. Técnico: Gilmar dal Pozzo.