Onde assistir | Notícia

Transmissão Amazonas x Chapecoense ao vivo online: confira onde assistir

Confronto desta segunda (29), foi antecipado para as 16h00 (Horário de Brasília), por problemas na iluminação do Estádio Carlos Zamith, em Manaus.

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 29/09/2025 às 15:28
Walter Clar, paraguaio capitão da Chapecoense
Walter Clar, paraguaio capitão da Chapecoense - Rafael Bressan/Chapecoense

O Amazonas recebe a Chapecoense nesta segunda-feira (29), às 16h00 (horário de Brasília), em duelo disputado no Estádio Carlos Zamith, pela 29ª rodada da Série B.

Onde assistir Amazonas x Chapecoense ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Disney+. Apenas os assinantes do pacote premium terão acesso à transmissão.

Como chegam as equipes

Em situação delicada, o Amazonas está na 19ª colocação, vice-lanterna, com 27 pontos. A equipe de Manaus vem de derrota por 2 a 1, fora de casa, diante do Operário-PR.

A Chapecoense, por outro lado, ocupa a oitava colocação na tabela, mas vive má fase. O time foi derrotado nas quatro derrotas anteriores, e quer retornar à briga pelo G-4.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 29/09 (segunda-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão Série B - Rodada 29
  • Local: Estádio Carlos Zamith, Manaus (AM)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Amazonas: Zé Carlos; Castrillón, Iverton, Léo Coelho, e Rafael Monteiro; Alvariño, Erick Varão e Rafael Tavares; Luan Silva, Kevin e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi.

Chapecoense: Rafael Santos; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo e Walter Clar; Pedro Martins, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Marcinho; Italo e Perotti. Técnico: Gilmar dal Pozzo.

