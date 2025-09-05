fechar
Jogos de hoje (05/09/25): Tabela do futebol! Veja onde assistir e horários

O dia reserva partidas do Brasileirão da Série B, além das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 na Europa, Áfria e América do Norte e Central

Por Robert Sarmento Publicado em 05/09/2025 às 16:46 | Atualizado em 05/09/2025 às 17:00
Jogadores do Coritiba celebram gol na Série B 2025
Jogadores do Coritiba celebram gol na Série B 2025 - Reprodução/ Coritiba

A Data FIFA continua, mas nem todas as competições nacionais paralisaram por tempo determinado! Os jogos de hoje (05/09) trazem três confrontos da 25ª rodada da Série B.

Em relação às seleções, há futebol no continente europeu, africanos, na América do Norte e Central. Por exemplo, tem França e Itália em campo pelas Eliminatórias da Copa 2026.

Tabela dos jogos de futebol hoje (05/09/25)

Abaixo, confira a agenda desta quarta-feira, onde assistir ao vivo e horários. Vale lembrar que, caso haja mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.

Brasileirão Série B

25ª rodada

  • 17h - Amazonas x Remo - Disney+
  • 19h - Paysandu x Volta Redonda - ESPN e Disney+
  • 21h30 - Coritiba x Ferroviária - Disney+

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Europa

  • 15h45 - Ucrânia x França - ESPN e Disney+
  • 15h45 - Eslovênia x Suécia - ESPN4 e Disney+
  • 15h45 - Itália x Estônia - SporTV e Globoplay
  • 15h45 - Dinamarca x Escócia - SporTV2 e Globoplay
  • 15h45 - Ilhas Faroe x Croácia - Disney+
  • 15h45 - Grécia x Belarus - Disney+
  • 15h45 - Suíça x Kosovo - Disney+
  • 15h45 - Montenegro x República Tcheca - Disney+
  • 15h45 - Islândia x Azerbaijão - Disney+
  • 15h45 - Moldávia x Israel - Disney+

África

  • 09h - Somália x Guiné - FIFA+
  • 09h Sudão do Sul x República Democrática do Congo - FIFA+
  • 10h - Namíbia x Malawi - FIFA+
  • 10h - Quênia x Gâmbia - FIFA+
  • 13h - Benin x Zimbábue - FIFA+
  • 13h - Congo x Tanzânia - FIFA+
  • 13h - Djibuti x Burkina Faso - FIFA+
  • 13h - Lesoto x África do Sul - FIFA+
  • 13h - Uganda x Moçambique - FIFA+
  • 16h - Egito x Etiópia - FIFA+
  • 16h - Senegal x Sudão - FIFA+
  • 16h - Costa do Marfim x Burundi - FIFA+
  • 16h - Marrocos x Níger - FIFA+
  • 16h - Mauritânia x Togo - FIFA+

América do Norte e Central

  • 19h - Bermudas x Jamaica - Canal GOAT

  • 21h - Haiti x Honduras - Canal GOAT

  • 21h - Trinidad e Tobago x Curaçao - Canal GOAT

  • 23h - Nicarágua x Costa Rica - Canal GOAT

Copa da Argentina

Quartas de final - Jogo único

  • 21h10 - Tigre x Independiente Rivadavia - Xsports

LaLiga 2

4ª rodada

  • 14h30 - Albacete x Mirandés - Disney+
  • 16h30 - Córdoba x Castellón - Disney+

Campeonato Uruguaio

Clausura - 6ª rodada

  • 20h - Defensor x Juventud - Disney+

Amistoso Internacional

  • 15h - Romênia x Canadá - SporTV4 e Globoplay

Campeonato Inglês Feminino

1ª rodada

  • 15h30 - Chelsea x Manchester City - Xsports e Canal GOAT

Liga Feminina dos EUA

  • 21h - Racing Louisville x Portland Thorns - Canal GOAT

Copa do Nordeste Sub-20

Semifinal - Jogo único

  • 15h - Bahia x Vitória - Lance! (YouTube)

