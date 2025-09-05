fechar
Jannik Sinner x Felix Auger-Aliassime ao vivo: horário e onde assistir ao vivo a semifinal do US Open

Atual campeão, Sinner enfrenta Aliassime nesta sexta-feira (5) pela semifinal do US Open. Jogo terá transmissão ao vivo de ESPN, SporTV e Disney+

Por Thiago Wagner Publicado em 05/09/2025 às 17:35
Imagem de Jannik Sinner
Imagem de Jannik Sinner - AELTC/Florian Eisele

O US Open 2025 chega à fase decisiva, e um dos destaques é a semifinal entre o italiano Jannik Sinner [1] e o canadense Felix Auger-Aliassime [25]. O duelo acontece nesta sexta-feira (5), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Arthur Ashe, em Nova York.

Sinner, campeão em 2024 e atual número 1 do mundo, busca sua quarta final de Grand Slam na temporada, após vencer o Australian Open e Wimbledon, além do vice em Roland Garros.

Já Auger-Aliassime chega embalado depois de eliminar nomes como Alexander Zverev [3], Andrey Rublev [15] e Alex de Minaur [8], sendo uma das surpresas do torneio.

Onde assistir Jannik Sinner x Felix Auger-Aliassime ao vivo

A partida da semifinal do US Open 2025 terá transmissão ao vivo para o Brasil nos seguintes canais e plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • SporTV (TV por assinatura)
  • Disney+ (streaming)

Histórico do confronto

Auger-Aliassime tem 2 vitórias contra Sinner, ambas em 2022, mas perdeu o último confronto entre eles no Masters 1000 de Cincinnati, há três semanas.

Sinner perdeu apenas um set no torneio até aqui, enquanto o canadense chega após três vitórias seguidas contra cabeças de chave.

O vencedor enfrenta na final quem avançar do outro lado da chave, entre Novak Djokovic [7] e Carlos Alcaraz [2].

