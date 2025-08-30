Cruzeiro x São Paulo AO VIVO e online com imagens: Links oficiais e como assistir
Bola rola a partir das 21h, horário de Brasília, no Mineirão, em Belo Horizonte; partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A
A bola vai rolar! Cruzeiro e São Paulo se enfrentam, às 21h, horário de Brasília, deste sábado (30), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada do Brasileirão 2025.
A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada e através do Globoplay, no plano pago, no streaming, e do Premiere.
Link oficial e como assistir Cruzeiro x São Paulo ao vivo e online com imagens
- Globoplay (clique aqui para assistir online)
O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".
Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.
Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.
Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.
- Premiere (clique aqui para assistir online)
O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.
O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.
Acompanhe o resultado ao vivo
Arbitragem
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)
- Assistente 2: Maurício Coelho Silva Penna (RS)
- Quarto árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
- VAR: Wagner Reway (SC)