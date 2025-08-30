fechar
Cruzeiro x São Paulo AO VIVO e online com imagens: Links oficiais e como assistir

Bola rola a partir das 21h, horário de Brasília, no Mineirão, em Belo Horizonte; partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A

Por Victor Peixoto Publicado em 30/08/2025 às 19:00
Cruzeiro x São Paulo, pela 22ª rodada do Brasileirão 2025
Cruzeiro x São Paulo, pela 22ª rodada do Brasileirão 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

A bola vai rolar! Cruzeiro São Paulo se enfrentam, às 21h, horário de Brasília, deste sábado (30), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada do Brasileirão 2025.

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada e através do Globoplay, no plano pago, no streaming, e do Premiere.

Link oficial e como assistir Cruzeiro x São Paulo ao vivo e online com imagens

Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.

Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.

Acompanhe o resultado ao vivo

Arbitragem

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS)
  • Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)
  • Assistente 2: Maurício Coelho Silva Penna (RS)
  • Quarto árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
  • VAR: Wagner Reway (SC)

