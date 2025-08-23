fechar
Onde assistir

Grêmio x Ceará ao vivo e online com imagens: Links oficiais e como assistir o Brasileirão

Bola rola às 21h, horário de Brasília sem transmissão na tv aberta; veja todas as opções e como assistir na tv fechada e no streaming

Por Victor Peixoto Publicado em 23/08/2025 às 19:00

Neste sábado (23), Grêmio Ceará se enfrentam, às 21h, horário de Brasília, pela 21ª rodada do Brasileirão 2025, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada, do Globoplay, no plano pago no streaming, e do Premiere.

Link oficial e como assistir Grêmio x Ceará ao vivo e online GRÁTIS com imagens

Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.

Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.

Acompanhe o resultado ao vivo

Arbitragem

  • Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
  • Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
  • Assistente 2: Douglas Pagung (ES)
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

