Grêmio x Ceará ao vivo e online com imagens: Links oficiais e como assistir o Brasileirão
Bola rola às 21h, horário de Brasília sem transmissão na tv aberta; veja todas as opções e como assistir na tv fechada e no streaming
Neste sábado (23), Grêmio e Ceará se enfrentam, às 21h, horário de Brasília, pela 21ª rodada do Brasileirão 2025, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada, do Globoplay, no plano pago no streaming, e do Premiere.
Link oficial e como assistir Grêmio x Ceará ao vivo e online GRÁTIS com imagens
- Globoplay (clique aqui para assistir online)
O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".
Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.
Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.
Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.
- Premiere (clique aqui para assistir online)
O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.
O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.
Acompanhe o resultado ao vivo
Arbitragem
- Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
- Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
- Assistente 2: Douglas Pagung (ES)
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)