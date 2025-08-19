fechar
Onde assistir | Notícia

Operário x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Leão da Ilha está invicto há três partidas e busca nova vitória para se aproximar do G-4. Equipe de Ponta Grossa, por sua vez, vem de derrota

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 19/08/2025 às 15:00
Jogador do Avaí em partida da Série B 2025
Jogador do Avaí em partida da Série B 2025 - Reprodução/ Avaí

Operário-PR e Avaí se enfrentam em partida válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será nesta terça-feira (19/08), com pontapé inicial às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

Como chegam as equipes

O Operário-PR ocupa a 14ª posição na Série B, com 26 pontos, apenas quatro acima da zona de rebaixamento. A equipe vem de derrota por 2 a 1 para o Goiás e precisa da vitória para respirar na competição.

Por outro lado, o Avaí está em 9º lugar, com 32 pontos, e sonha com o G4. Invicto há três partidas, o Leão da Ilha vem de vitória sobre o Cuiabá, pelo placar de 2 a 0.

Onde assistir Operário-PR x Avaí ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 19/08 - 19h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 22
  • Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Operário-PR: Elias; Gabriel Souza, Miranda, Nilson Júnior e Jeferson; Índio, Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Rodrigo Rodrigues e Vinicius Mingotti. Técnico: Alex de Souza

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; João Vitor, Jamerson, Zé Ricardo e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon e Cléber. Técnico: Jair Ventura

