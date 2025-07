Transmissão Avaí x Botafogo-SP ao vivo online: veja onde assistir

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Avaí e Botafogo-SP se enfrentam nesta segunda-feira (28/07), às 19h00 (horário de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis. A partida é válida pela 19ª rodada da Série B.



O Avaí vive uma fase ruim com quatro jogos sem vitórias, na rodada anterior, a equipe foi derrotada pelo Remo, por 2 a 1. O time catarinense ocupa a 11ª posição, com 25 pontos, cinco pontos atrás do primeiro time dentro do G4.

O Botafogo-SP ocupa a última posição da tabela, com apenas 18 pontos. Sob comando de Allan Aal, a Pantera atravessa um momento crítico, já que não vence há quatro rodada.

Apesar da má fase, a equipe de Ribeirão Preto ainda está apenas três pontos atrás do Volta Redonda, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Onde assistir Avaí x Botafogo-SP ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pelas seguintes plataformas:

ESPN (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

Competição: Série B – Rodada 19



Série B – Rodada 19 Data e Horário: 28/07 (segunda-feira) - 19h00 (horário de Brasília)



28/07 (segunda-feira) - 19h00 (horário de Brasília) Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)



Ressacada, em Florianópolis (SC) Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Wanderson, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Andrey, Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon e Hygor. Técnico: Jair Ventura.

Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Ericson, Carlos Eduardo e Jean Victor; Gabriel Bispo, Alejo Dramisino e Leandro Maciel; Jefferson Nem, Robinho e Ronie Carrillo. Técnico: Allan Aal.