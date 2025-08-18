fechar
Transmissão Mirassol x Cruzeiro ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025

Ambos os times vêm de derrota. O Leão encerrou a sequência invcita com nove jogos sem derrotas e a Raposa tenta retomar a vice-liderança

Por Robert Sarmento Publicado em 18/08/2025 às 17:56
Christian e Kaio Jorge comemoram gol do Cruzeiro
Christian e Kaio Jorge comemoram gol do Cruzeiro - Gustavo Martins/Cruzeiro

Nesta segunda-feira (18/08), Mirassol e Cruzeiro encerram a 20ª rodada da Série A 2025, em confronto no Estádio Maião, no Interior de São Paulo, às 20h (horário de Brasília).

  • Jogo: Mirassol x Cruzeiro.
  • Competição: Brasileirão Série A - 20ª rodada.
  • Data: Segunda-feira, 18 de agosto de 2025.
  • Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, São Paulo (SP).
  • Hora: 20h (horário de Brasília).

O Leão perdeu na rodada anterior para o Flamengo, que tirou a invenbilidade de nove partidas, mas segue bem posicionado na classificação geral. Com 28 pontos, está em sétimo lugar.

A Raposa faz uma campanha ainda melhor, apesar do revés para o Santos em casa. Com a vitória do Palmeiras, caiu para terceiro (37 pontos). Se vencer, retoma a vice-liderança.

 

Escalação do Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

Escalação do Cruzeiro: Cássio; Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Silva, Eduardo e Matheus Henrique; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

JP Pinheiro/Mirassol
Jogadores e torcedores do Mirassol no Estádio Maião - JP Pinheiro/Mirassol

Transmissão Mirassol x Cruzeiro ao vivo online

Os torcedores podem assistir com imagens na internet do Globoplay (streaming), pois tem exibição do SporTV (televisão fechada) e Premiere (pay-per-view). É necessário ser assinante.

Como assistir no Globoplay?

A melhor opção de plano é o "Globoplay + Premiere". Essa assinatura dá acesso ao conteúdo do Globoplay e a todos os canais do Premiere, que transmitem o Brasileirão Série A.

  • Vá para a página de planos do Globoplay (pelo site ou aplicativo).
  • Escolha o plano que mais se adequa às suas necessidades.
  • Insera suas informações de pagamento para ativar o serviço.
  • Com a assinatura ativa, faça o login (conta Google, email ou Faceboo).
  • Procure pela aba "Canais Ao Vivo" no menu principal.
  • Lá, você encontrará o SporTV e o Premiere (se for o seu plano).

Resultado de Mirassol x Cruzeiro em tempo real

Quem não estiver interessado em assinar o pacote do streaming, pode acompanhar o confronto em tempo no YouTube. No entanto, sem imagens. Isso porque os direitos pertecem à CazéTV.

