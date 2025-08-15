Transmissão Liverpool x Bournemouth ao vivo online: confira onde assistir
Reds são os atuais campeões da liga e buscam com reforços importantes, como Frimpong e Ekitike, autores dos gols do time na Supercopa da Inglaterra
O Liverpool inicia nesta sexta-feira (15/08), sua jornada na temporada 2025/26 da Premier League, com a missão de defender o título conquistado na última temporada. O adversário será o Bournemouth, em partida marcada para as 16h (horário de Brasília), no Anfield.
Como chegam as equipes
Liverpool chega à partida embalado pela conquista da última edição da liga, com 25 vitórias em 38 jogos, impondo domínio também nos números ofensivos e defensivos da temporada.
O time enfrenta pressão para confirmar o favoritismo sob o comando do técnico Arne Slot, que implementou estilo de posse de bola e intensidade.
Bournemouth credencia-se como adversário perigoso mesmo longe de casa, após terminar a temporada passada na 9ª colocação, a melhor de sua história no Campeonato Inglês.
Apesar das vendas de jogadores importantes neste verão, como os zagueiros Huijsen e Zabarnyi, contratados por Real Madrid e PSG, respectivamente, continuam competitivos sob comando de Andoni Iraola.
Onde assistir Liverpool x Bournemouth ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
A transmissão estará disponível para os assinantes do pacote padrão da competição.
Ficha técnica
- Data e Horário: 15/08 - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Premier League - Rodada 1
- Local: Anfield, Liverpool (Inglaterra)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Curtis Jones, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo, e Ekitike. Técnico: Arne Slot
Bournemouth: Petrovic, Smith, Hill, Senesi e Truffert; Scott, Adams, Brooks, Semenyo e Tavernier; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola