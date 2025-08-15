fechar
Transmissão Liverpool x Bournemouth ao vivo online: confira onde assistir

Reds são os atuais campeões da liga e buscam com reforços importantes, como Frimpong e Ekitike, autores dos gols do time na Supercopa da Inglaterra

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 15/08/2025 às 14:10
Ekitike, novo atacante do Liverpool
Ekitike, novo atacante do Liverpool - Instagram/Liverpool

O Liverpool inicia nesta sexta-feira (15/08), sua jornada na temporada 2025/26 da Premier League, com a missão de defender o título conquistado na última temporada. O adversário será o Bournemouth, em partida marcada para as 16h (horário de Brasília), no Anfield.

Como chegam as equipes

Liverpool chega à partida embalado pela conquista da última edição da liga, com 25 vitórias em 38 jogos, impondo domínio também nos números ofensivos e defensivos da temporada.

O time enfrenta pressão para confirmar o favoritismo sob o comando do técnico Arne Slot, que implementou estilo de posse de bola e intensidade.

Bournemouth credencia-se como adversário perigoso mesmo longe de casa, após terminar a temporada passada na 9ª colocação, a melhor de sua história no Campeonato Inglês.

Apesar das vendas de jogadores importantes neste verão, como os zagueiros Huijsen e Zabarnyi, contratados por Real Madrid e PSG, respectivamente, continuam competitivos sob comando de Andoni Iraola.

Onde assistir Liverpool x Bournemouth ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

A transmissão estará disponível para os assinantes do pacote padrão da competição.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 15/08 - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Premier League - Rodada 1
  • Local: Anfield, Liverpool (Inglaterra)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Curtis Jones, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo, e Ekitike. Técnico: Arne Slot

Bournemouth: Petrovic, Smith, Hill, Senesi e Truffert; Scott, Adams, Brooks, Semenyo e Tavernier; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola

