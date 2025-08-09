Onde assistir Bragantino x Inter (09/08)? Transmissão ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vindos de eliminação na Copa do Brasil e com jejum de vitórias na Série A, Massa Bruta e Colorado se enfrentam no Estádio Cícero Souza Marques

Em busca da reabilitação! Neste sábado (9), às 18h, horário de Brasília, Red Bull Bragantino e Internacional se enfrentam no Estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Brasileirão 2025.

A partida não terá transmissão na tv, aberta ou fechada, e será exclusiva do Premiere, no pay-per-view.

Terceiro colocado até a parada para a Copa do Mundo de Clubes, o Bragantino não sabe o que é vencer desde a vitória por 2 x 1 sobre o Corinthians, em Itaquera, na 13ª rodada, e hoje é o 6° colocado com 27 pontos.

Depois disso, foram cinco jogos e quatro derrotas e um empate, que coloca o Massa Bruta como o pior time desse recorte, atrás até mesmo do Sport, que ainda não venceu nesta Série A. Para completar, perdeu as duas partidas contra o Botafogo pelas oitavas-de-final e foi eliminado da Copa do Brasil.

Quem também deu adeus à Copa do Brasil foi o Internacional após perder para o Fluminense no Beira-Rio e não conseguir reverter a desvantagem ao empatar no Maracanã no jogo da volta.

No Brasileirão, a vida também não vem sendo fácil. Após três vitórias seguidas, o Colorado empatou com o Vasco e vem de derrota para o São Paulo, estacionando na 17ª rodada com 21 pontos.

Links oficiais e como assistir ao vivo e online com imagens

Premiere (clique aqui para assistir online) para assistir online)

O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino



Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Gabriel, Fabinho (Praxedes), John John, Lucas Barbosa e Vinicinho; Pitta - Fernando Seabra

Internacional

Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique (Alan Rodríguez) e Bruno Tabata; Vitinho Rafael Borré (Ricardo Mathias) e Wesley - Roger Machado

Ficha do jogo

Partida: Red Bull Bragantino x Internacional, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025

Data e horário: Sábado, 09/08, às 18h30, horário de Brasília

Local: Estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista

Transmissão ao vivo: Premiere

Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Assistente 2: Alex dos Santos (SC)