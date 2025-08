Amazon ao vivo grátis! Veja como assistir sem pagar os jogos da Copa do Brasil hoje (06/08)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

É noite de oitavas-de-final da Copa do Brasil e o serviço de streaming Prime Video transmitirá quatro partidas nesta quarta-feira (6), sendo duas delas de forma exclusiva: São Paulo x Athletico-PR e Retrô x Bahia.

As outras duas partidas que serão exibidas pela plataforma são Palmeiras x Corinthians e Fluminense x Internacional, que também contarão com transmissão da Globo, do Sportv e do Premiere.

Embora seja pago, custando a partir de R$ 14,90 no plano mensal, existe uma maneira de utilizar todo o catálogo do serviço, o que inclui os eventos ao vivo, de forma gratuita.

Isso acontece por que a Amazon oferece uma cortesia aos novos assinantes, que têm o direito de utilizar o serviço por 30 dias grátis.

Clique aqui para assistir a Copa do Brasil no Prime Video

Lembrando que para ter acesso ao serviço de streaming é preciso cadastrar um cartão de crédito válido. O valor não será cobrado pelo período de 30 dias, mas o usuário tem que ficar atento para não esquecer de cancelar o plano neste período para não ser cobrado na fatura do mês seguinte.