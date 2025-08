Transmissão Mixto x Portuguesa ao vivo online: veja onde assistir

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Líder de sua chave, Lusa busca a vitória para sair na frente na primeira etapa do mata-mata da Série D. Equipe da capital paulista sonha com o acesso

Mixto e Portuguesa se enfrentam neste sábado (02), às 18h00 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Dutra, o Dutrinha, em Cuiabá. A partida marca o jogo de ida da segunda fase da Série D.



Como chegam as equipes

O Mixto entrou no mata-mata após garantir o quarto lugar do grupo A5. Com 24 pontos, a equipe mato-grossense garantiu a classificação de maneira antecipada.

A Portuguesa, líder do grupo A6 com apenas duas derrotas na competição, chega com moral elevada para a partida. A Lusa, considerada uma das postulantes ao acesso, espera voltar à Série C após dez anos de ausência.



Onde assistir Mixto x Portuguesa ao vivo

O confronto será transmitido gratuitamente pelo Metrópoles, no Youtube. Não é obrigatória a inscrição no canal para obter acesso à transmissão da partida.

No Youtube, a TV Mixto também irá transmitir o confronto de maneira gratuita.

Ficha técnica

Competição: Campeonato Brasileiro Série D – Segunda fase (jogo de ida)



Campeonato Brasileiro Série D – Segunda fase (jogo de ida) Data e Horário: 02/08 (sábado) - 18h00 (horário de Brasília)



02/08 (sábado) - 18h00 (horário de Brasília) Local: Estádio Presidente Dutra (Dutrinha), em Cuiabá (MT)



Estádio Presidente Dutra (Dutrinha), em Cuiabá (MT) Onde Assistir: Metrópoles e TV Mixto

Prováveis Escalações

Mixto: Mota; Joazi, Felipe Santiago, Pablo, Felipe Manoel; Daniel Vançan, Uesley Gaúcho e Juninho; Raynan, Gabriel Justino e Gilvan. Técnico: Lucas Isotton.

Portuguesa: Rafael Pascoal; Carlos Eduardo, Gustavo Henrique, Robson, Pedro Henrique; Matheus Nunes, Guilherme Portuga e Cristiano; De Paula, Keven Coloni e Igor Torres. Técnico: Cauan de Almeida