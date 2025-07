Jogos de hoje (31/07/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir ao vivo e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O dia destaca confrontos da Copa do Brasil, Brasileirão Série B, amistosos internacionais, Supertaça de Portugal e mais; confira a agenda

Os jogos de hoje (31/07/25) reservam dois confrontos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, destaca-se o clássico entre Sporting e Benfica no Estádio de Algarve.

O duelo, que vale o título da Supertaça de Portugal, abre a temporada 2025/26 no país europeu. No Brasil, a data também marca o inicio da 20ª rodada da Série B.

Onde assistir aos jogos de hoje (31/07/25) e horários?

O futebol é uma paixão nacional, e atualamente os fãs possuem várias opções para acompanhar todas as transmissões da partidas, seja pela televisão aberta, fechada ou na internet.

A seguir, confira onde assistir e horários. É importante informar que, caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.

Supertaça de Portugal

Final - Jogo único

16h45 - Sporting x Benfica - NSports

Copa do Brasil 2025

Oitavas de final - Jogo de ida

19h30 - São Paulo x Athletico-PR - Amazon Prime Video

- Amazon Prime Video 21h30 - Flamengo x Atlético-MG - SporTV, Premiere e Globoplay

Brasileirão Série B

20ª rodada

21h35 - Vila Nova x Coritiba - RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+

Europa League 2025/26



Fase preliminar - Jogo de volta

14h - Hacken x Anderlecht - Canal GOAT (YouTube)

15 - Shakhtar Donetsk x Besiktas - Lance! (YouTube)

Conference League 2025/26

Fase preliminar - Jogo de volta

15h - FC Prishtina x Larne - OneFootball

16h - Partizan Belgrado x Oleksandria - OneFootball

Leagues Cup

20h - Monterrey x FC Cincinnati - Apple TV+

20h30 - Charlotte FC x Juarez - Apple TV+



20h30 - Chivas Guadalajara x New York Red Bulls - Apple TV+

22h30- Colorado Rapids x Santos Laguna - Apple TV+

23h30 - Cruz Azul x Seattle Sounders - Apple TV+

00h - Los Angeles Galaxy x Tijuana - Apple TV+

Amistoso Internacional

08h - Seoul x Barcelona - NSports



- NSports 08h30 - Arsenal x Tottenham - ESPN e Disney+

- ESPN e Disney+ 13h - Roma x Cannes - ESPN e Disney+

Campeonato Peruano

15h - ADT Tarma x Alianza Universidad - Fanatiz

17h15 - Cusco x Binacional - Fanatiz

21h - Juan Pablo II College x Alianza Lima - Fanatiz

Copa Centro-Americana da Concacaf

23h - Diriangén FC x CSD Municipal - Disney+

23h - LD Alajuelense x CD Plaza Amador - Disney+

Brasileirão Sub-20

Quartas de final - Jogo único