Transmissão Grêmio x Fortaleza ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real do jogo atrasado pela Série A

O Tricolor não ganha há cinco partidas, com três derrotas e dois empates, enquanto o Leão vem de vitória sobre o RB Bragantino e pode deixar o Z-4

A bola rola nesta terça-feira (29/07), para Grêmio e Fortaleza em partida adiada da 14ª rodada do Brasileirão Série A, na Arena do Grêmio, e começa 20h30 (horário de Brasília).

O Tricolor Gaúcho não ganha desde a final da Recopa Gaúcha contra o São José no dia 08 de julho. De lá para cá, foram três derrotas e dois empates, sendo a pior sequência da temporada.

08/07 - Grêmio 2 x 0 São José

13/07 - Cruzeiro 4 x 1 Grêmio

16/07 - Alianza Lima 2 x 0 Grêmio

19/07 - Vasco da Gama 1 x 1 Grêmio

23/07 - Grêmio 1 x 1 Alianza Lima

26/07 - Palmeiras 1 x 0 Grêmio

Jogadores do Tricolor Gaúcho celebrando na Arena do Grêmio

Do outro lado, o Leão do Pici venceu o Red Bull Bragantino no último fim de semana e, caso emende a segunda vitória consecutiva, deixa a zona de rebaixamento da competição nacional.



16° Vasco - 15 pontos



17° Santos - 15 pontos



18° Fortaleza - 14 pontos

19° Juventude - 11 pontos

20° Sport - 05 pontos



Escalação do Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Riquelme; Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera. Técnico: Mano Menezes.

Escalação do Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Kuscevic, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Marinho, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Renato Paiva.

Árbitro : Alex Gomes Stefano (RJ).

: Alex Gomes Stefano (RJ). Assistente 1 : Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).



: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ). Assistente 2 : Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO).



: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO). VAR : Charly Wendy Straub Deretti (SC).



: Charly Wendy Straub Deretti (SC). Quarto árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI).

Transmissão Grêmio x Fortaleza ao vivo online

O confronto entre tricolores tem transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). Sendo assim, para assistir na internet tem que assinar os streamings Globoplay ou Premiereplay.

Como assistir no Globoplay?

Acesse globoplay.globo.com ou abra o app no dispositivo desejado.

ou abra o app no dispositivo desejado. Faça login com sua conta Globo (gratuitamente).

Assine o plano com Premiere incluso ou o Globoplay com canais ao vivo.

Procure o jogo na aba "Ao Vivo" e clique para assistir em tempo real.

Como assistir no Premiereplay?

1. Acesse o site globo.com/premiere ou baixe o app no seu celular, tablet ou smart TV.

ou baixe o app no seu celular, tablet ou smart TV. 2. Faça login com sua conta Globo. Se ainda não tiver, é possível criar gratuitamente.

3. Assine o pacote Premiere (mensal ou anual), com acesso exclusivo aos jogos ao vivo.

Resultado de Grêmio x Fortaleza em tempo real

Os torcedores podem acompanhar a narração em tempo real atráves dos canais dos clubes no YouTube (veja abaixo), mas sem imagens porque os direitos de cobertura pertecem a CazéTV.

Transmissão da Grêmio TV

Transmissão da TV Leão