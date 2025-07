Transmissão Internacional x Vasco ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira também as escalações que os treinadores escolherem para a rodada deste fim de semana e como está a situação de cada time no torneio

A bola rola para Internacional e Vasco deste domingo (27/07), a partir das 18h30 (horário de Brasília). O encontro pela 17ª rodada da Série A 2025 acontece no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Como chegam Internacional e Vasco hoje (27/07)?

O Colorado chega em boa fase, pois acumula três vitórias consecutivas. Portanto, tenta manter o embalo para subir ainda mais na classificação. Com 20 pontos obtidos, ocupa 10ª posição.

Já o Cruzmaltino tenta reencontrar o caminho das vitórias. O time está perto do Z4. Até então, soma 14 pontos e aparece na 16ª colocação, com apenas um triunfo nas últimas cinco rodadas.

10° Internacional - 20 pontos

16° Vasco da Gama - 14 pontos

Escalações de Internacional e Vasco:

Escalação do Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Roger Machado.

Escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Luiz Gustavo, Hugo Moura e Victor Luis; Jair, Tchê Tchê e Nuno Moreira; David, Rayan e Pablo Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Jemmes comemorando gol pelo Internacional na Série A - Ricardo Duarte/Internacional

Transmissão Internacional x Vasco ao vivo online grátis

O duelo tem da RecordTV, que retransmite o sinal na internet no site do PlayPlus (veja aqui) e no aplicativo (Android ou iOS). Além disso, têm a opção da CazéTV (clique aqui).

Para assistir na Record TV pelo PlayPlus:

No computador: Abra seu navegador e vá para o site oficial do PlayPlus.

No celular: Baixe o aplicativo na loja do seu celular (Google Play Store ou App Store).

Crie sua conta gratuita e procure por "Faça um teste grátis" ou "Crie sua conta".

Você terá a opção de escolher o "Plano Play", que é a opção gratuita. Selecione essa.

Preencha seus dados para cadastro e verifique se login, talvez por email ou SMS.

Acesse o conteúdo: Procure pela aba ou seção "No Ar" ou "Ao Vivo".

Para assistir na CazéTV pelo YouTube:

No computador, abra seu navegador e vá para Youtube.com.

No celular: Abra o aplicativo "YouTube".

Na Smart TV/Console: Acesse o aplicativo "YouTube" na sua TV ou videogame.

Busque pelo canal: Na barra de pesquisa (o ícone da lupa), digite "CazéTV".

Clique no canal oficial, que um selo de verificação ao lado do nome para acessá-lo.

Encontre a transmissão: Procure pela aba "Ao Vivo" ou role a página para ver os vídeos.

Clique na partida que você deseja assistir.

Resultado de Internacional x Vasco em tempo real:

Quem quiser pode acompanhar a narração em tempo real no YouTube. Desta vez, com imagens. Isso porque terá cobertura da CazéTV, que detém os direitos de cobertura na plataforma.

No entanto, o canal não permite a indexação de seus vídeos em outros sites. Portanto, para ver o jogo, acesse o link colocado mais acima na reportagem. Abaixo, está disponível em áudio.