Transmissão América-MG x Athletico-PR ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série B

América-MG e Athletico-PR jogam pela 19ª rodada do Brasileirão Série B 2025, neste domingo (27/07), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte.

O Coelho perdeu de virada fora de casa contra o Cuiabá, por 3 a 1, na rodada anterior. Com isso, caiu para a 15° lugar, tendo 20 pontos, um a mais que a Ferroviária, primeiro time no Z4.

Do outro lado, o Furacão vem de empate na Ligga Arena justamente diante do time paulista pelo placar de 1 a 1. Antes, perdeu duas seguidas. O clube está apenas em 10°, com 24 pontos.

Escalação do América-MG: Matheus Mendes; Júlio César, Mariano, Lucão e Marlon; Miquéias, Felipe Amaral e Miguelito; Labandeira, Arthur Sousa e David Lopes. Técnico: Enderson Moreira.

Escalação do Athletico-PR: Kauã Moraes, Belezi, Léo e Esquivel; Raul, Patrick, Giuliano e Zapelli; Mendoza e Alan Kardec. Técnico: Odair Helmann.

Jogadores do Athletico comemorando gol na Série B - José Tramontin/Athletico

Transmissão América-MG x Athletico-PR ao vivo online

Os torcedores podem assistir através da internet no streaming Disney+ (clique aqui), mas para ter acesso às imagens precisa ser assinante do canal. Não tem como ver de graça.

Como assistir no Disney+?

No computador: Abra seu navegador e acesse disneyplus.com .

. No celular/tablet: Baixe e abra o aplicativo (disponível na Google Play Store e App Store).

Na Smart TV/Dispositivo Conectado: Abra o aplicativo na sua televisão, console de videogame (PlayStation, Xbox) ou aparelho de streaming (Roku, Chromecast, Apple TV, Fire TV Stick).

Resultado de América-MG x Athletico-PR em tempo real

No canal oficial do Athletico-PR no YouTube, tem a narração do confronto. Não precisa ser inscrito ou pagar para acompanhar todos os detalhes. No entanto, a cobertura é apenas em áudio.